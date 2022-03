Qualité du français : une nouvelle reconnaissance de l'OQLF pour le Cégep de Rivière-du-Loup

Le 21 mars dernier, à l’occasion du Gala des Mérites du français, l’Office québécois de la langue française (OQLF) a une nouvelle fois récompensé le Cégep de Rivière-du-Loup en lui décernant le Mérite, volet Valorisation de la qualité du français.

Le Cégep de Rivière-du-Loup, par le biais de son Scribe, agent de valorisation du français, a su capter l’intérêt des jeunes sur les questions de langue grâce à l’humour. Benoît Dumais, aussi enseignant au Département de français, langue et littérature, publie sur Instagram des mèmes créatifs sur des erreurs fréquentes ou liées à l’actualité, qu’il tourne en dérision. Et ça fonctionne! Il réussit le tour de force d’enseigner les règles de la langue française tout en divertissant ses 6 300 abonnés, dont le nombre ne cesse d’augmenter. Il publie chaque semaine deux ou trois créations, qui sont largement partagées. Cette valorisation de l’utilisation d’une langue de qualité se transmet de façon exponentielle.

Le Cégep de Rivière-du-Loup a reçu de nombreuses reconnaissances ces dernières années pour ses efforts de rayonnement de la langue. En 2017, Benoît Dumais a lancé une première série d’affiches qui a connu un énorme succès. La campagne a été utilisée dans plusieurs institutions pédagogiques au Québec, au Canada et à l’international, ainsi que dans un bon nombre d’entreprises. L’Office québécois de la langue française (OQLF) avait d’ailleurs récompensé le Cégep de Rivière-du-Loup en 2018 pour l’amusante campagne de promotion conçue par l’enseignant. Plus récemment, en 2021, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a désigné le Cégep de Rivière-du-Loup comme lauréat du prestigieux Mercure L’excellence en français — Grande entreprise. Les Mercuriades est le plus important concours d’affaires au Québec.

Il est possible de suivre les mèmes du Scribe sur Instagram à l’adresse www.instagram.com/scribecegeprdl