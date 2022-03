Retour attendu du colloque de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent

Tourisme Bas-Saint-Laurent invite l’industrie touristique à se réunir pour le retour du colloque annuel sous le thème : «LE VENT TOURNE» qui aura lieu le 27 avril à l’Hôtel Universel Rivière-du-Loup.

Ce rendez-vous incontournable est une occasion privilégiée de se rassembler et de se mettre en marche pour la relance de l’industrie touristique bas-laurentienne. Tenu en présentiel, il est aussi possible d’assister aux conférences de l’après-midi de façon virtuelle. Cette formule hybride a été privilégiée afin d’offrir l’opportunité à un maximum de personnes d’y assister. Il est nécessaire de s’inscrire en accédant au site www.atrbsl.ca.

Le secteur du tourisme a subi une crise sans précédent et la pandémie a entraîné de profonds changements qui font maintenant partie de la nouvelle réalité. «Dans cette perspective, nous devons regarder vers l’horizon afin d’évaluer toutes les possibilités et les opportunités qui se présentent à nous, mentionne Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Nous aborderons notamment les enjeux de main-d'œuvre, les perspectives, les tendances et les bonnes pratiques. Par-dessus tout, ce sera un moment privilégié pour se rencontrer et échanger.»

Rappelons que les participants sont attendus à compter de 13 h à l’Hôtel Universel Rivière-du-Loup. Les conférences de l’après-midi seront aussi accessibles en mode virtuel.

L’après-midi conférences et panel est gratuit pour les membres et ouvert à tous en mode virtuel. Le coût du souper-soirée découvertes du Bas-Saint-Laurent est de 80$ pour les membres. Pour assister à l’après-midi, que ce soit en présentiel ou en virtuel, de même que pour le souper, la réservation est obligatoire avant le 20 avril. Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page : www.atrbsl.ca/fr/actualites/colloque. Pour toutes questions ou informations, n'hésitez pas à contacter Sarah Barrett par courriel [email protected] ou par téléphone : 418 867-1272 # 100.