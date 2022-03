Un nouvel événement rassembleur au Témiscouata: De l’érable à la table!

Du 4 au 23 avril, les produits de l’érable seront à l’honneur au Témiscouata. Un comité bénévole s’est formé pour mettre en place un événement rassembleur permettant de toucher l’ensemble de la région par la mise en valeur des produits de l’érable. Le Témiscouata est vaste et l’objectif est de donner envie aux gens d'occuper leur territoire et de se déplacer d’une municipalité à une autre.

Le choix des produits de l’érable s’est imposé naturellement comme thématique de l’événement puisque le Témiscouata est la région qui produit le plus de sirop d’érable au Bas-Saint-Laurent et est en deuxième position au Québec. Il s’agit donc d’un vecteur économique important, mais aussi d’une source de fierté et d’appartenance forte.

Le concept de l’événement est simple. Pendant trois semaines consécutives, les restaurants participants présenteront un plat à base de produits de l’érable sur leur menu. Le public du Témiscouata et des alentours est invité à venir déguster les différents plats créés par les chefs des onze restaurants participants. Des paniers de produits de l’érable seront tirés parmi les participants à l’événement qui publieront sur leurs réseaux sociaux respectifs les plats dégustés et qui utiliseront le #delerablealatable. Une vaste campagne de communication sera faite, particulièrement sur les comptes Instagram et Facebook De l’érable à la table afin de faire la promotion de l’événement et des restaurants participants.

Plusieurs restaurants ont répondu positivement à l’appel de cette initiative qui rassemble tout le Témiscouata:

Chez Lelou - Lac-des-Aigles

Le p’tit Rouet - Dégelis

Boulangerie Couleur de blé - Dégelis

L’Hôtel le 1212 - Dégelis

Resto Parc - Rivière-Bleue

La Forteresse de la rive - Pohénégamook

Le Secret des dieux - Pohénégamook

Auberge du village - Pohénégamook

Amarante - épicerie écologique - Témiscouata-sur-le-Lac

Auberge de la Gare - Témiscouata-sur-le-Lac

Le Mont-Citadelle - Saint-Honoré-de-Témiscouata

Choisir l’érable et la restauration était encore plus significatif, d’une part parce que la région du Témiscouata regorge de chefs cuisiniers passionnés, mais aussi parce que l’acériculture fait partie de l’identité des témiscouatains depuis des décennies.

De l’érable à la table tient à remercier la MRC de Témiscouata et la SADC de Témiscouata pour leur apport financier à l’événement.