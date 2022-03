C’est l’Événement Emploi de la MRC de Rivière-du-Loup

Le Comité Événement Emploi invite tous les chercheurs et chercheuses d’emploi d’ici, mais également tous les candidats et candidates provenant d’ailleurs sur le territoire québécois, à choisir l’épanouissement en participant à son initiative qui se déroulera de façon 100 % virtuelle jusqu’au samedi 2 avril. Cet événement est rendu possible grâce à une contribution financière de plus de 6 000 $ du gouvernement du Québec.

Le Comité Événement Emploi a rassemblé en un seul et même endroit les offres d’emploi de 33 entreprises du territoire. Plus de 114 postes seront affichés sur le site de la MRC de Rivière-du-Loup à l’adresse www.riviereduloup.ca/evenementemploi. « En rassemblant ainsi les offres d’emploi au même endroit, notre objectif est de faciliter la recherche, mais également de les mettre en valeur auprès des chercheurs et chercheuses d’emploi qui désirent s’épanouir autant dans leur carrière que dans leur milieu de vie », mentionne Darlène Caron du Comité Événement Emploi.

Pour les personnes à la recherche d’un emploi vivant à l’extérieur de la région, ces deux semaines leur permettront de découvrir les occasions de faire un premier pas vers leur rêve de s’établir dans la grande région de Rivière-du-Loup. Les efforts de promotion viseront principalement les personnes nouvellement diplômées ou qui exercent une profession dans les grands centres et villes universitaires.

Le Comité invite les entreprises et les chercheurs et chercheuses d’emploi à suivre la page Facebook de l’événement où plusieurs informations seront partagées dans les prochaines semaines.

COMITÉ ÉVÉNEMENT EMPLOI

Le Comité Événement Emploi est composé d’acteurs clés en développement économique et en employabilité, soit le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup, la Société d’aide au développement des collectivités de la MRC de Rivière-du-Loup, le bureau de Services Québec de Rivière-du-Loup et Univers Emploi. Sa mission est de créer une occasion de plus pour soutenir les entreprises du territoire dans l’attractivité et le recrutement de main-d’œuvre.