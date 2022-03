Les élus municipaux soulignent la mobilisation de la population

Avec l’arrivée du printemps et une semaine après la levée des plusieurs mesures sanitaires, les membres de la Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) tiennent à remercier la population de ses efforts soutenus en période de pandémie.

«Nous avons tous été affectés par la pandémie de COVID-19. Que ce soit dans le cadre de notre travail, de nos études, de notre vie familiale et sociale, nous avons tous dû faire preuve de résilience et de solidarité», a déclaré Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la TREMBSL. « C'est pourquoi l'ensemble des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent tiennent à vous remercier pour votre courage, votre bienveillance et les efforts que vous avez déployés. Du fond du cœur, nous vous disons merci!», témoigne-t-il.

Les élus insistent particulièrement sur le fait que l’ensemble de la population a contribué à cette immense mobilisation collective. «D’emblée, on pense au personnel de la santé et des services sociaux, qui a dû redoubler d’efforts pour maintenir les services à la population, et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Mais il ne faudrait surtout pas oublier les enseignants, les intervenants du monde communautaire, les responsables des services municipaux et d’urgence, le personnel des épiceries, des commerces de détail, du camionnage et des transports, bref l’ensemble des travailleurs et travailleuses qui ont tenu nos services essentiels et nos chaînes d’approvisionnement à bout de bras », rappelle Sylvie Blanchette, mairesse d’Amqui et membre de la TREMBSL.

«Puis il y a eu des impacts dans chacun des foyers, où les gens ont continué à assurer le fonctionnement de notre société par le télétravail et le soutien à l’enseignement à distance des enfants, dans des conditions souvent difficiles. Les parents comme les enfants ont fait preuve d'une capacité d’adaptation exceptionnelle», souligne Mme Blanchette.

Impossible de passer sous silence les sacrifices de ceux et celles qui ont été frappés de plein fouet par les impacts économiques de cette crise. «On a beaucoup parler, avec raison, de la situation extrêmement préoccupante des entreprises dans les domaines de la restauration, du tourisme et de la culture, qui se sont parfois lourdement endettées pour maintenir un minimum d’activités et assurer un peu de revenus à leurs employés. Les conséquences pour ces secteurs se feront sentir encore longtemps et c’est l’ensemble de notre économie qui a été durement affectée », déplore Gustave Pelletier, maire de Dégelis, aussi membre de la Table. « Et comme dans toutes les crises, ce sont les personnes les plus vulnérables, déjà aux prises avec une situation économique précaire, qui auront été les plus éprouvées. Il faudra continuer à soutenir notre monde pour que nous puissions tous retomber sur nos pieds», ajoute-il.

«En terminant, je me fais le porte-parole de l’ensemble des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent pour présenter nos condoléances à toutes les familles et les proches qui ont perdu un être cher pendant cette cruelle pandémie. Nous partageons votre peine dans la plus grande humilité. Nos pensées se portent également vers les personnes qui ont souffert de la forme sévère de la maladie, à qui nous souhaitons un prompt et complet rétablissement», conclut Michel Lagacé.