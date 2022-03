Le Café Brûlerie Rivière-du-Loup remet 1 154 $ à la Fondation du Collège Notre-Dame

Un an après avoir lancé Le Notre-Dame, un mélange de café exclusif en appui à la Fondation du Collège Notre-Dame, le Café Brûlerie Rivière-du-Loup a récemment remis une somme de 1 154 $ à l’organisme.

Copropriétaire du Café Brûlerie Rivière-du-Loup avec Sophie Bouchard et Catherine Fortin-Dubé, diplômée en 2005 du Collège Notre-Dame, Stéphane Duclos rappelle qu’il a eu cette idée lorsqu’il a appris que la traditionnelle vente annuelle d’agrumes du Collège devait être suspendue en raison des contraintes sanitaires prévalant alors. «Je trouvais dommage que cette initiative soit interrompue. J’ai toujours été sensible à la cause de l’éducation. En discutant avec le directeur général du Collège Notre-Dame, il m’a semblé naturel et pertinent de contribuer à la mission de l’institution en mettant à profit nos produits et notre expertise. Je crois fermement à la valeur de notre engagement dans la communauté.»

Le montant remis correspond à la vente de 577 paquets de 500 grammes de ce mélange de café quatre-grains spécialement assemblé par Sophie Bouchard, soit une moyenne d’environ 11 paquets par semaine. Le Café Brûlerie Rivière-du-Loup verse 2 $ à la Fondation du Collège Notre-Dame pour chaque valeur de 500 grammes vendue.

Comme la collaboration se poursuit, le mélange de café Le Notre-Dame est toujours disponible au Café Brûlerie Rivière-du-Loup, sur la rue Lafontaine, et chez Cuisine Expresso, sur la rue Témiscouata.