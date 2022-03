Une seconde édition pour la rencontre annuelle du Kamouraska mycologique

Le jeudi 24 mars de 10 h à 15 h 30 à la salle communautaire de Mont-Carmel, se tiendra la seconde Rencontre annuelle du Kamouraska mycologique organisée par la MRC en collaboration avec la SADC du Kamouraska ainsi que les membres du comité Kamouraska Mycologique.

Les citoyens, élus, organisations, entreprises et artisans de la région sont conviés à ce rendez-vous pour suivre les nouveautés du secteur et réseauter avec les autres acteurs impliqués.

«Cette rencontre est une occasion rare pour tous les acteurs de ce secteur de connecter ensemble, qu’ils soient cueilleurs, transformateurs, producteurs, chefs cuisiner ou artisans de partout sur le territoire. Je suis convaincu que ce type de rendez-vous contribue à renforcer l’identité mycologique du Kamouraska», de dire le préfet élu, M. Sylvain Roy.

AU PROGRAMME

La journée débutera avec la présentation des faits saillants 2021 du Kamouraska Mycologique présentés par Pascale Malenfant, conseillère en développement mycologique et innovation à la MRC de Kamouraska. Les personnes présentes assisteront ensuite à un panel d’entrepreneurs, animé par Perle Morency de chez Côté Est et Maxim Tardif de Biopterre, qui présenteront l’évolution de leurs projets développés dans le cadre du Programme de soutien aux entreprises mycologiques du Kamouraska initié en 2020.

En après-midi, Mme Malenfant prendra de nouveau la parole pour annoncer ce que réserve 2022 pour le secteur mycologique. Ce sera aussi l’occasion de parler de mycotourisme et de mycotechnologies. En effet, Carl-Éric Guertin de la Société du Réseau des Économusées (SRÉ) entretiendra l’auditoire sur la collaboration avec la MRC pour l’évolution de la destination mycotouristique du Kamouraska. M. Richard Jeannotte, co-directeur mycotechnologies chez Biopterre, traitera quant à lui des avancées du projet d’usine de recherche sur les mycotechnologies qui est en cours d’installation actuellement à Saint-Pascal.

Outre une période de questions, les organisateurs procèderont au lancement d’une vidéo promotionnelle du Kamouraska mycologique et la remise de la reconnaissance «Fier partenaire du Kamouraska Mycologique». Le comité Kamouraska Mycologique souhaite ainsi reconnaître le travail et l’implication de différents intervenants, individus, organisations et entreprises qui, par leur travail, contribuent activement à l’essor du secteur mycologique sur le territoire. La journée se terminera par un moment de réseautage qui permettra à tous d’échanger et de faire connaissance, l’objectif principal de cette rencontre.

La rencontre annuelle du Kamouraska mycologique est réservée aux intervenants et citoyens du Kamouraska. Pour inscription; https://mycokamouraska.com/evenements/