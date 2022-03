Le Défi château de neige 2022 se poursuit au Bas-Saint-Laurent

À l'aube de la semaine de relâche, Loisir et sport Bas-Saint-Laurent réitère son invitation à la population à participer au Défi château de neige. Depuis le 10 janvier dernier, 49 châteaux de neige ont été enregistrés. Il reste donc deux semaines aux architectes en herbe pour présenter leurs créations.

Nul besoin de construire un chef-d’œuvre, il faut simplement savoir manier la pelle et laisser libre cours à son imagination. Ainsi, la région du Bas-Saint-Laurent convie de nouveau petits et grands à apprécier les joies de l'hiver en s'adonnant à ce classique québécois qu'est la construction d'un château de neige. La semaine de relâche est d’ailleurs une belle occasion de sortir s'amuser dehors et de profiter des petits plaisirs que la saison hivernale a à offrir. Ce défi est par ailleurs assorti de nombreux prix.

UN DÉFI OUVERT À TOUS

Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l’endroit de son choix, de l’immortaliser en photo et de partager celle-ci en l’inscrivant sur le site Web du Défi château de neige à l’adresse www.defichateaudeneige.ca.

Lors de l’inscription, quatre catégories sont offertes afin de répertorier les constructions : Famille (pour tout le monde), Petite enfance (pour les services de garde et les CPE), École (pour les écoles primaires et secondaires) et Organisme/municipalité (pour les organisations, autant les OBNL que les entreprises et les municipalités).

Des prix seront attribués au hasard, tant au niveau provincial que régional, parmi ceux et celles qui auront inscrit leur château entre le 10 janvier et le 14 mars.

Tout «ouvrage» de construction vient avec son lot de mesures de sécurité. Dans cette optique, il est recommandé d'éviter la construction de châteaux comportant des toits et des tunnels. Ceux-ci pouvant s'affaisser ou s'effondrer, ils représentent un potentiel de risque. Pouvant être extrêmement dangereux pour la sécurité des participants, ils sont fortement déconseillés.

D'autre part, certaines mesures sanitaires ayant pour but de ralentir la propagation de la COVID-19 étant toujours en place, la construction des châteaux doit évidemment se faire dans le respect des consignes en vigueur dans la région concernée. Les participants sont donc encouragés à réaliser leur activité en bulle classe, familiale, sportive ou autre.

Plus de 4 300 châteaux de neige ont été construits par les familles, les amis, les écoles, les centres de la petite enfance ou les organismes à travers la province de Québec en 2021.