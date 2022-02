Prelco appuie l’Univers innovant du Collège Notre-Dame

L’entreprise Prelco de Rivière-du-Loup investit dans la mise en œuvre de la phase 2 du développement de l’Univers innovant du Collège Notre-Dame en souscrivant à la Fondation du Collège. Elle soutient ainsi l’aménagement de l’Espace IDÉES dans ce qui est présentement la salle d’étude de l’établissement d’enseignement.

La participation financière exceptionnelle de Prelco, échelonnée sur cinq ans, inclut également la possibilité de recourir aux services de Vitrerie KRT pour la fourniture et l’installation de produits verriers, au besoin.

La direction du Collège Notre-Dame entreprendra bientôt l’aménagement de cet Espace IDÉES (Idéation-Déduction-Élaboration-Exécution-Solutions), conçu dans l’optique d’une aire collaborative de documentation, d’échange, de recherche, de codesign, de développement et de prototypage propice à l’émergence et à l’éclosion de solutions à des problèmes concrets.

À l’image d’un pôle de création ou d’un FabLab, ce centre polyvalent permettra aux élèves de faire de la recherche dirigée, d’élaborer collectivement des solutions à des problèmes spécifiques, d’utiliser des logiciels dernier cri et de recourir à des outils de conception et de création numériques comme des imprimantes 3D, des tables de découpe laser et des simulateurs robotisés.

Le lieu sera aménagé pour le travail individuel ou en équipe, la lecture, la documentation, la recherche initiale et le mentorat professoral ou entrepreneurial. La finalité de ce projet est de contribuer à former de jeunes leaders possédant des qualités entrepreneuriales ou intrapreneuriales sociales, qui auront un impact positif dans leur milieu par leur souci de l’environnement et qui participeront à guider les grandes orientations de la société.

UN PROJET STIMULANT ET NOVATEUR

Pour Dominic Lavoie, diplômé de la promotion 2008 du Collège, président et chef de la direction de Prelco, ce projet permettra aux élèves d’effectuer une transition harmonieuse entre l’école et les besoins futurs du monde du travail.

Il précise : «À titre d’ancien du Collège, je peux témoigner de la qualité de l’enseignement et de la volonté de l’établissement et de son personnel d’améliorer et d’enrichir, de façon continue, leurs programmes scolaires pour se démarquer. Prelco donne son appui à ce projet qui préparera les élèves aux réels besoins du marché du travail auxquels ils accéderont un jour. Ce projet innovateur, directement lié aux nouvelles méthodes de résolution de problèmes et aux nouvelles technologies qui font leur entrée dans nos entreprises, exigeant agilité, adaptabilité et créativité, répond exactement à nos besoins. Nous sommes fiers de nous y associer.»