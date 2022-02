Poursuite des démarches en vue du réaménagement de la route 293

Le ministère des Transports poursuit ses démarches afin de réaménager la route 293 à Notre-Dame-des-Neiges, au sud de Trois-Pistoles, dans le but d’améliorer la sécurité routière dans ce secteur. D’ici le début des travaux, prévus en 2024, d’importantes actions auront lieu.

En effet, le Ministère poursuit ses études d’analyse des sols et met à jour l’inventaire de la faune et de la flore, en plus de réaliser des relevés complémentaires (arpentage, études de coupe de roc, etc.). Des études archéologiques et de drainage figurent aussi au nombre des activités préparatoires requises pour la conception définitive du projet. En 2024, des travaux de sécurisation de la ligne électrique à haute tension qui traverse la route seront réalisés.

Également, le Ministère doit obtenir les approbations auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, déplacer les infrastructures de services publics résidentiels tels que les télécommunications et réaliser des acquisitions immobilières.

Enfin, le dépôt des plans et devis, ainsi que l’obtention des autorisations environnementales sont nécessaires avant de procéder à un appel d’offres public.