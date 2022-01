Une pancarte qui ne passe pas chez Michel Lagacé

Le maire de Saint-Cyprien, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, président de la Semer et président de la TREMBSL, Michel Lagacé a porté plainte aux policiers après avoir découvert une pancarte «f*ck Lego» sur le terrain de sa résidence à Saint-Cyprien le lundi 31 janvier.

«C'est mon fils Gabriel qui a vu la pancarte ce matin. Ça a dérangé mon fils et ma conjointe. On tente de m'atteindre dans mon intimité et ça, ça ne passe pas», lance avec force Michel Lagacé. Ce dernier a donc communiqué auprès de la Sûreté du Québec afin de déposer une plainte.

«J'ai géré plusieurs dossiers difficiles, mais je n'ai jamais vu ça. C'est sur mon terrain, c'est chez moi ici, ce n'est pas acceptable. Le climat social est difficile, mais là on vient de franchir une limite», a commenté M. Lagacé.

Sur sa page Facebook, le préfet a rappelé que «l’intimidation ne devrait pas être une option dans une société dite civilisée.»

«Dans les deux dernières années, j’ai rempli mes obligations d’élu avec honnêteté et vigilance. La pandémie n’est pas un vaste complot ourdi par les élites… C’est un virus qui mute parce que la vaccination planétaire ne se fait pas en simultanée», a aussi précisé M. Lagacé.

Il a rappelé que le débat sur la gestion de la pandémie doit se faire dans l'espace public et que le respect y est inhérent.