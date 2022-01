Le pont de glace est ouvert entre Saint-Juste-du-Lac et Témiscouata-sur-le-Lac

L'ouverture du pont de glace entre Saint-Juste-du-Lac et Témiscouata-sur-le-Lac s'est effectuée le 28 janvier dernier. Le pont tracé sur la glace du lac Témiscouata est emprunté par de nombreux travailleurs et résidents chaque hiver et son ouverture constitue un évènement en quelque sorte dans la région.

C'est donc à 13 h jeudi que le pont de glace a été officiellement ouvert. La municipalité de Saint-Juste-du-Lac a tenu à rappeler que la limite de vitesse était de 25 km/h et que les automobilistes doivent conserver une distance de 30 mètres entre les véhicules.

À peine ouvert, un avertissement a été émis sur la page Facebook de la municipalité concernant la vitesse. «(...) une voiture a traversée à toute vitesse. La glace est de 15 pouces d’épaisseur, la limite est importante, car il y a un risque de briser les sorties. S.V.P., soyez de bons usagés de la route de glace! Un bon usage de la route de glace nous permet de le garder plus longtemps.»

Le pont de glace permet de passer directement de Saint-Juste-du-Lac au quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac. C’est la Municipalité de Saint-Juste-du-Lac qui en assure l’entretien avec la collaboration de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Les deux conseils municipaux acceptent de se partager les frais à parts égales. En 2021, la facture totale s'est élevée à de près de 20 000 $.