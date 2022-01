Développement d’une radio web à l’école secondaire de la Vallée-des-Lacs

Un peu plus d’une douzaine d’élèves de l’école secondaire de la Vallée-des-Lacs de Saint-Michel-du-Squatec s’impliquent présentement afin de lancer leur projet de radio web. Le 22 janvier, la toute première émission commune de l’année dirigée par Radio Jeunesse à Gatineau «La culture en tête d’affiche» a uni les forces de sept radios web de plusieurs régions du Québec lors d’une diffusion en direct.

Marion Landry et Azalée Lafontaine, deux élèves de l’école secondaire de la Vallée-des-Lacs, y ont participé. Félix Pilon et les chroniqueurs des radios web de Montréal, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Saint-Michel-de-Squatec, Québec, Sainte-Geneviève-de-la-Batiscan et Rimouski ont pu s’entretenir avec Julie Snyder, Simon-Olivier Fecteau, Ariane Moffatt, Sam-Éloi Girard et Alex Boyer. Le premier ministre du Québec François Legault et France Bélisle ont aussi fait des allocutions préenregistrées spécialement pour l’émission. Elle est d’ailleurs disponible au radiojeunesse.ca.

Radio Jeunesse, basée à Gatineau, a reçu un financement de 344 000 $ du Secrétariat à la jeunesse pour mettre sur pied une quinzaine de radios web à travers le Québec, dans un horizon de trois ans.

Le coordonnateur du projet, Félix Pilon, indique que la radio permet aux jeunes d’apprendre à bien communiquer et à développer leur aisance à s’exprimer en public, des compétences qui leur seront utiles toute leur vie.

«Elle permet aux participants de s’initier à plusieurs rôles et métiers de la radio, comme la mise en ondes, la recherche, l’animation, la technique, le montage. Ils ont la chance de pouvoir toucher à tout», complète-t-il.

L’intention des responsables du projet à Saint-Michel-du-Squatec ont manifesté leur désir de voir une radio web s’implanter à leur école. Un studio complet a donc été installée et les élèves ont suivi une formation afin d’apprendre à se servir des équipements.

«C’est encore embryonnaire puisque nous en sommes à une première année. Nous apprivoisons encore le matériel et la première émission préenregistrée devrait être diffusée au cours des prochaines semaines. Nous sommes à l’étape du montage», explique l’enseignant Jérôme Thériault. Le lancement officiel de la radio web de l’école secondaire de la Vallée-des-Lacs de Saint-Michel-du-Squatec est prévu au mois de février.