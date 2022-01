La MRC de Témiscouata améliore son attractivité

Lors de la dernière séance du conseil de la MRC de Témiscouata, tenue le 17 janvier dernier, le préfet Serge Pelletier a souligné d’entrée de jeu l’augmentation de la population de la MRC de Témiscouata au cours des deux dernières années. Les données comptabilisées par l’Institut de la Statistique du Québec démontrent une augmentation de 238 personnes sur le territoire témiscouatain depuis 2019.

La MRC profite de l’engouement actuel pour les régions et elle évalue que les outils qu’elle a mis en place l’automne dernier portent fruits. Ses efforts de promotion, la mise sur pied d’un programme de financement visant à combler 150 places de garde en milieu familial, ainsi que le déploiement progressif de l’Internet haute vitesse dans tous les foyers d’ici la fin 2022, ont grandement contribué au développement de notre région, tout en améliorant son attractivité.

«Comme partout ailleurs au Québec, on vit une crise du logement au Témiscouata. Le Conseil de la MRC est à l'heure actuelle en réflexion et veut se doter d’un plan d’action dans les prochains mois pour faire face à cette situation», mentionne Serge Pelletier.

La MRC a par ailleurs appuyé la résolution de la Table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent afin de demander une majoration moyenne de 4,7 M$ du budget régional pour permettre à la fois la récupération et la mise en production des peuplements affectés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette, tout en maintenant les travaux d’aménagement pour les prochaines années.

La MRC s’est donnée comme objectif d’assurer une plus grande productivité de la forêt qui est une ressource essentielle au développement du Témiscouata. «Dans cette optique, nous demandons au gouvernement du Québec de revenir aux budgets initiaux d’aménagement et de considérer la tordeuse au même titre que tout autre désastre naturel qui peut sévir sur le territoire québécois et d’y attribuer des sommes spécifiques», souligne Serge Pelletier.