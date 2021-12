2 158 signatures pour le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup 

Lancée en septembre dernier, la pétition pour le maintien du lien maritime entre la Pointe de Rivière-du-Loup et Saint-Siméon a finalement recueilli 2 158 signatures, ce qui représente, en proportion, un peu plus du dixième de la population louperivoise.

De ce nombre, 1 529 signatures ont été obtenues directement par le site de l’Assemblée nationale, la pétition ayant été déposée officiellement par le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif. La balance, soit 629 signatures, a été récoltée par la Ville de Rivière-du-Loup elle-même, grâce à des pétitions papier, ainsi que le formulaire maison disponible sur son site Internet.

Les personnes qui souhaitaient signifier leur volonté que le service de traversier soit maintenu à Rivière-du-Loup – et non déménagé à Cacouna – avaient jusqu’au 7 décembre pour signer la pétition sur le site de l’Assemblée nationale.

Une fois la période de signature complétée, le document a été officiellement déposé le 10 décembre par le whip en chef du gouvernement, Eric Lefebvre, au nom du député Denis Tardif. Le gouvernement du Québec n’y a toujours pas répondu.

Le dossier suivra maintenant son cours. Une rencontre entre le maire Mario Bastille et le président-directeur général de la Société des traversiers du Québec, Stéphane Lafaut, aura lieu le 11 janvier. La Ville a également l’intention de travailler de près avec le ministre des Transports, François Bonnardel, de même que la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx.

«On est très confiants pour la suite […] On veut vraiment travailler à faire reconnaître le potentiel touristique du site de la Pointe, mais aussi le potentiel commercial et industriel du port de Gros-Cacouna. Les deux sites sont complémentaires pour l’économie de toute la région, et c’est ce qu’on va faire valoir aux décideurs», a partagé Pascal Tremblay, directeur des communications à la Ville de Rivière-du-Loup.

Il précise d’ailleurs qu’il est toujours possible de signer la pétition sur le site de la Ville de Rivière-du-Loup en visitant le VilleRDL.ca/traverse.