Bilan de l'opération nationale concertée quad

Les services de police du Québec ont intensifié leurs interventions les 7 et 8 juin derniers dans le cadre de de l’opération nationale concertée récréotouristique QUAD. Cette opération visait à cibler les quadistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers.



Durant cette ONC, pour les régions de la Gaspésie, le Bas- Saint-Laurent et les Iles-de-la-Madeleine, 57 Quads ont été interceptés, 2 expulsions de sentier ont eu lieu et 12 constats d’infractions ont été signifiés en vertu de la loi sur les véhicules hors route ou du code de la sécurité routière.

QUÉBEC

À l'échelle provinciale, ce sont près de 1 000 véhicules tout terrain ont été interceptés. De plus, près de 500 constats ont aussi été émis pour cette même période. Les interventions ciblaient les comportements à risque, tels que :

- le non-respect de la signalisation ou de la règlementation en vigueur.

- le non-port du casque.

- la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

- la conformité des véhicules quant à leurs équipements.



La Sûreté du Québec ajoute que les comportements téméraires sont les principales causes de collision impliquant des véhicules hors route ou constituent des facteurs aggravants en cas de collision. Les différents corps de police ont profité de l’ONC pour échanger avec la communauté en regard des comportements sécuritaires à adopter.