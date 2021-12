La Municipalité de Rivière-Bleue procède à l’inauguration officielle de la Grand’Messe

La Municipalité de Rivière-Bleue a profité de la présente période des Fêtes pour procéder à l’inauguration officielle de la Grand’Messe, ce nouvel espace communautaire et récréatif tant attendu, réalisé dans l’église paroissiale.

Cette inauguration a permis aux invités, dignitaires, ainsi qu’aux élus des municipalités environnantes de constater tout le travail qui a été nécessaire pour en arriver à la réalisation de ce projet.

Pour le maire de Rivière-Bleue, Claude H. Pelletier, il s’agit d’une première étape menant à d’autres phases de transformation de l’église. «Tout indique qu’un projet à saveur plus culturelle et celui d’un columbarium sont présentement sur la table à dessin. Et nous sommes soucieux d’inclure les entreprises d’ici dans le processus de réalisation et aussi dans la provenance de nos produits alimentaires offerts aux clients.»

Que ce soit pour venir prendre un verre entre amis, jouer au golf, au billard ou tout simplement sortir pour se changer les idées, la Grand’ Messe est l’endroit idéal! La présence d’un simulateur de golf dernier cri va permettre aux amants du golf ou à ceux qui veulent le devenir de pratiquer ce sport même en hiver.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un restaurant à proprement parlé, la Grand’Messe offre des planches apéro pour accompagner les 5 à 7 ou simplement pour le plaisir de déguster de bons fromages de la région et des charcuteries fines.

Grâce à l’ingéniosité et la créativité de jeunes étudiants finissants du programme de Design intérieur du Cégep de Rivière-du-Loup du printemps dernier, le lieu a conservé son cachet religieux tout en y ajoutant une touche moderne s’alliant à la signature patrimoniale locale du bootlegging, période bien connue de propagande d’alcool lors de la prohibition des années 1920.

La Grand’Messe sera ouverte tous les jeudis, vendredis et samedis de 16 h à 22 h. La Grand’Messe est une initiative de la Municipalité de Rivière-Bleue avec l’accord de l’Assemblée de Fabrique de la paroisse St-Joseph de la Rivière-Bleue.