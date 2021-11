Rencontre avec Christine Labrie et Myriam Lapointe-Gagnon à Trois-Pistoles

Dès 16 h le samedi 13 novembre, la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles recevra la députée de Québec solidaire à Sherbrooke Christine Labrie et la porte-parole du mouvement #Maplaceautravail, Myriam Lapointe-Gagnon.

Christine Labrie est responsable des dossiers de la famille, de l’éducation, puis des loisirs et des sports. L’enseignante travaille à mettre en place des solutions concrètes pour l’accès aux garderies, à l’éducation, aux soins de santé, dont la santé mentale, aux transports régionaux et à la culture. L’environnement et la participation citoyenne font également partie de ses préoccupations.

En réponse à la pénurie des places de garderie au Québec, la Cacounoise Myriam Lapointe-Gagnon fait des pieds et des mains pour l’autonomie économique des femmes et des familles ainsi que la valorisation de l’éducation à la petite enfance. Faisant preuve d’un leadership adroit, Myriam n’hésite pas à soutenir les travailleuses des CPE à travers le mouvement #Maplaceautravail.

Des discussions, des amuse-gueules et un espace de jeux pour enfants attendent les participants sur place.