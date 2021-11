7,7 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à 690 foyers de la MRC des Basques

Dans la foulée du dévoilement des projets permettant de desservir l’ensemble du territoire avec Internet haute vitesse, on a annoncé un investissement de 7,7 millions de dollars pour couvrir les municipalités de la MRC des Basques qui n’avaient pas été incluses auparavant.

Ainsi par l’entremise de l’Opération haute vitesse Canada-Québec, 690 foyers des municipalités de Sainte-Françoise, de Sainte-Rita, de Saint-Guy, de Saint-Jean-de-Dieu, de Saint-Clément et de Saint-Médard auront accès aux services Internet haute vitesse de Cogeco d’ici septembre 2022. L’entreprise de télécommunication recevra une somme de 6,3 M$ pour soutenir ce déploiement.

«On est vraiment contents, on vient de combler nos désirs. Ce projet complète le déploiement d’Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire de la MRC des Basques», a commenté le préfet Bertin Denis. Selon lui, on récolte aujourd’hui le fruit d’un travail acharné.

Cogeco procède actuellement à l’inventaire des foyers qui n’ont toujours pas accès à Internet haute vitesse pour confirmer le nombre exact de foyers qui seront ainsi couverts par le déploiement des services. «Ils vont nous communiquer les adresses et ce sera à nous (la MRC) de s’assurer que tout le monde sera connecté, que tout le monde est satisfait. C’est notre job de faire ça», a précisé M. Denis.

Le préfet a également mentionné que les clients de la région auront à payer pour le service Internet haute vitesse un prix équivalent à celui de la région de Montréal. De plus, chaque client pourra choisir son fournisseur de service puisque la fibre optique installée par Cogeco sera rendue disponible pour les autres entreprises de télécommunication comme le prévoit ces ententes. «Ça garantit un prix juste et abordable pour l’abonnement», a lancé Bertin Denis.

«Je suis heureux, aujourd’hui, que toutes les municipalités de la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata sont sous entente pour le déploiement d’un accès Internet. Il s’agit d’un dossier très important pour l’avenir des milieux de vie et de l’économie de notre région. De cette façon, tous auront accès aux mêmes services en ligne que dans les autres régions du Québec, et ce, dès 2022», a pour sa part indiqué Denis Tardif, député.

La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie –Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, l’adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), Gilles Bélanger, le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, ainsi que la vice-présidente, programmation et relations avec les communautés chez Cogeco Connexion, Johanne Hinse, ont participé à cette annonce le 4 novembre.

«Ces dernières années et plus encore ces derniers mois, l’accès à Internet haute vitesse est devenu essentiel pour nos communautés, non seulement pour rapprocher virtuellement les gens, mais aussi pour le travail, la santé, les études et le commerce», a mentionné Mme Lebouthillier.

«Non seulement Cogeco est un partenaire de choix pour déployer des services Internet haute vitesse fiables et performants, mais, de plus, le projet sera livré d’ici septembre 2022. C’est une excellente nouvelle pour la MRC des Basques», a souligné M. Bélanger.

«Chez Cogeco, soutenir nos communautés et permettre à des familles de se connecter à un réseau robuste et de classe mondiale est notre priorité. Nous voulons être présents et offrir le meilleur pour chacun de nos clients», a noté Mme Hinse.