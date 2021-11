Un été à savourer Les Basques, à la carte

Née de l’envie de créer un projet mettant de l’avant les acteurs agroalimentaires de la MRC Les Basques, leurs produits ainsi que les lieux de pique‐nique où les savourer, la carte interactive Notre Garde‐ manger vient de compléter sa première saison estivale à conseiller et renseigner la population des Basques et les touristes fervents d’expériences gustatives 100 % locales.

La nouvelle carte interactive Notre garde‐manger a été mise en ligne en juin 2021, et depuis, 1400 visiteurs différents se sont rendus sur notregardemanger.ca pour parcourir l’offre agroalimentaire d’ici. En navigant sur la carte, ils ont pu découvrir plus de 50 entreprises agroalimentaires mettant en valeur les produits locaux, ainsi que 30 lieux de pique‐nique aux quatre coins de la MRC.

À PROPOS DE NOTRE GARDE-MANGER

Notre Garde‐manger est un outil interactif convivial qui rassemble tous les acteurs agroalimentaires des Basques sur une même plateforme, pour le pur plaisir de manger ce que notre territoire offre de meilleur. Producteurs, distributeurs, marchés publics, restaurants, projets communautaires et lieux de pique‐nique bucoliques, tout y est pour s’en mettre plein les yeux, le cœur et les papilles. Tout l’été, le projet Notre Garde‐manger s’est amusé à célébrer les saveurs et le savoir‐ faire de chez nous grâce entre autres à des concours, le séjour gourmand d’une influenceuse et différents outils promotionnels.

Il est possible de suivre la page Facebook Notre garde‐manger – MRC Les Basques pour en apprendre sur les actions locales en agroalimentaire et être à l’affût des offres des entreprises membres de la carte. Chaque nouvelle saison apporte de bonnes raisons pour savourer Les Basques.

Ce projet est financé par l’entremise du programme Proximité, mis en œuvre en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, selon une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Il résulte d’une collaboration entre la MRC Les Basques, Tourisme Les Basques, la SADC des Basques, le Marché public des Basques et COSMOSS Les Basques.