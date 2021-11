Une oeuvre pour souligner le 50e du Cégep de Rivière-du-Loup

Une nouvelle sculpture aux allures de bouée géante arborant des voiles bleutées a été inaugurée le mardi 2 novembre devant le Cégep de Rivière-du-Loup. Installée dernièrement près de l’intersection des rues Frontenac et St-Pierre, l’œuvre d’art public intitulée «Se tenir debout et rayonner» a été réalisée dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire du Cégep et du Département des arts qui ont eu lieu entre 2019 et 2021.

Le mandat de conception de cette œuvre avait été confié à trois artistes et enseignants du Département des arts, soit Denis Beauséjour, Youri Blanchet et François Maltais. Se tenir debout et rayonner fait référence aux origines du Cégep de Rivière-du-Loup et au rôle déterminant qu’il joue, depuis sa création en 1969, au sein de la région comme acteur essentiel du développement socioéconomique et culturel.

«Ça marque bien la fin des festivités du 50e anniversaire du Cégep, et ça montre aussi l’importance du Département des arts dans l’histoire, et même dans l’actualité du Cégep de Rivière-du-Loup. C’est une belle manifestation de ce qu’on est et de ce qu’on souhaite devenir aussi», a mentionné René Gingras, le directeur général du Cégep.

Rappelons que le Cégep a pris naissance grâce à une mobilisation de la population qui s’est littéralement «tenue debout» à l’époque et qui a fait preuve d’une volonté réelle d’obtenir un établissement d’enseignement supérieur à Rivière-du-Loup, ville qui ne possédait aucun collège classique. Cette implantation a depuis permis à plus de 15 000 personnes d’obtenir un diplôme d'études supérieures.

L’œuvre exploite la verticalité, le mouvement et l’évocation langagière des matériaux et des couleurs. L’aspect vertical fait référence à l’élévation intellectuelle, culturelle et philosophique intrinsèque à l’éducation. Il contribue également à donner de l’ampleur à la sculpture, créant ainsi un signal, un appel pour le passant, d’où la métaphore de la bouée.

Composée de grandes voiles bleutées, la pièce est inspirée de trois axes principaux : la relation avec le fleuve, l’éducation et la collégialité. Un aménagement paysager complète la métaphore maritime en traçant une grande vague donnant l’illusion de porter la structure et conférant ainsi un mouvement marin sur lequel la sculpture semble voguer.

DES ARTISTES FIERS ET TOURNÉS VERS LEUR COMMUNAUTÉ

Le projet a vu le jour grâce à plusieurs partenaires de la région qui ont été impliqués dans le processus de fabrication. «Afin de préserver une certaine cohérence avec le thème, il était primordial pour nous d’utiliser des matériaux locaux et de travailler exclusivement avec des partenaires locaux», a souligné fièrement Denis Beauséjour, artiste du trio.

Pour sa part, François Maltais s'est réjoui du soutien obtenu lors de la création. «Je trouve très singulier l’intérêt porté à notre travail artistique par la communauté et le soutien, tant moral que technique, reçu de la part de celle-ci, du personnel de soutien à la direction en passant par le regard étonné des étudiants, c’était beau à voir», a-t-il lancé.

Quant à Youri Blanchet, il mentionne qu’il était naturel pour le collectif d’accepter le mandat. «En tant qu'enseignants en arts et artistes, nous ne pouvions pas refuser cette offre de conception d'une sculpture en hommage aux cinquantièmes anniversaires du Cégep et du Département des arts».

Mentionnons qu'il s'agit d'une deuxième œuvre liée au demi-siècle du Cégep. En effet, au début de l'année 2021, le Cégep annonçait l'arrivée dans ses murs de La multiplication des neurones, une pièce d'envergure, du duo d'artistes Cooke-Sasseville, créée exclusivement pour l'établissement.

Le Cégep de Rivière-du-Loup tient à souligner l’implication essentielle de plusieurs partenaires dans ce projet, dont le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ); le fablab Fabbulle; les entreprises Soudures RGM, Les Peintures JAD, Les Fabrications TJD ainsi que la Ville de Rivière-du-Loup qui a, depuis le début du projet, rendu disponible une variété de ressources tant humaines que matérielles et qui a joué un rôle majeur lors de l’installation.