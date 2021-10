Semaine nationale des personnes proches aidantes 2021

C’est sous le thème «La reconnaissance des personnes proches aidantes» que le Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) soulignera la Semaine nationale des personnes proches aidantes, se déroulant du 7 au 13 novembre prochain.

La Semaine nationale des personnes proches aidantes est non seulement l’occasion de s’arrêter et de faire connaissance avec ces personnes, mais aussi de les remercier et de reconnaître leur rôle déterminant dans sa société.

Le CAPAB organise régulièrement des activités pour la population de la MRC des Basques. Pendant la Semaine nationale, elle invite la population à deux activités, soit deux conférences. La première, générale, portera sur la proche aidance et aura lieu vendredi le 5 novembre prochain dès 19 h, à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours, située au 145, rue de l’Aréna à Trois- Pistoles. Cette dernière est organisée en collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles.

La deuxième conférence «Apprivoiser le stress et l’anxiété», organisée en collaboration avec Santé mentale Québec – Bas-Saint-Laurent, aura lieu lundi le 8 novembre prochain à 13 h 30, à l’Abri-doré, situé au 190, rue Martel à Trois-Pistoles.

Les gens qui prennent soin d’une autre personne en perte d’autonomie méritent une grande reconnaissance. Un merci bien senti, un geste de gratitude à leur égard, voilà bien souvent ce qui peut faire une différence dans leur vie. Le CAPAB invite donc les gens à offrir cette reconnaissance durant la Semaine nationale des personnes proches aidantes, mais également à développer cette habitude envers les personnes proches aidantes de leur entourage tout au long de l’année.

À PROPOS DU CAPAB

La mission du CAPAB est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes proches aidantes de la MRC des Basques. Depuis maintenant dix ans, l’organisme offre des services d’information, de formation, de soutien individuel et de répit à domicile. Pour plus de renseignements, il est possible de téléphoner au 418- 851-4040.