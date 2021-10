Un nouveau programme disponible pour développer l’offre touristique des parcs régionaux du Québec

Le gouvernement du Québec invite les parcs régionaux ayant des projets de développement de leurs activités et de leurs infrastructures touristiques à faire une demande d’aide financière d’ici le 5 décembre 2021 dans le cadre du nouveau Programme de développement de l’offre touristique des parcs régionaux (programme DOTPR).

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, en a fait l’annonce. Doté d’une enveloppe de 5 millions de dollars, ce programme vise notamment : à développer une offre récréotouristique quatre saisons accessible et sécuritaire; à assurer le développement et la modernisation d’infrastructures à des fins touristiques; à soutenir l’adoption de pratiques novatrices et durables afin de positionner le Québec comme un chef de file en matière de tourisme responsable et durable. Il sera géré et administré par l’Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ).

«Nos parcs régionaux mettent en valeur la beauté du Québec et permettent aux Québécois et à nos visiteurs de profiter d’un accès unique à la nature. Je suis donc particulièrement heureuse du lancement de ce nouveau programme, qui appuiera le développement de l’offre touristique durable de ces parcs par un soutien à des projets diversifiés, allant de l’amélioration des infrastructures d’accueil à la bonification des activités ou de l’hébergement touristique. Voilà une aide concrète qui, en plus de favoriser une relance touristique vigoureuse, aura des retombées positives pour les Québécois et pour l’ensemble de nos régions», mentionne la ministre Caroline Proulx.