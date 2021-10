Un vent de positivisme souffle sur le Camping Plage Pohénégamook

La saison 2021, malgré la présence de mesures sanitaires, a été marquée par le beau temps et l’affluence en grand nombre de touristes québécois venus découvrir Pohénégamook et sa plage, un joyau incontournable au Témiscouata.

C’est dans ce contexte particulier que le Camping Plage Pohénégamook affiche un nouveau record d’affluence à la plage avec plus de 30 000 visiteurs. Son camping a également fait bonne figure avec un taux d’occupation moyen atteignant 75 % dans la période comprise entre la mi-juillet et la mi-août. Ces excellents résultats auront permis de réaliser une autre très bonne saison avec un chiffre d’affaires de près de 500 000 $.

Le jeu gonflable, la plus grande structure du genre au Québec, est bien entendu un attrait incontournable mais il ne faut pas négliger la beauté du site, la plage de sable fin, l’accessibilité au lac avec son aire de baignade vaste et sécuritaire, des installations modernes et la proximité de son camping nature.

Mais comme rien n’est parfait, la direction désire continuer de travailler à apporter des améliorations : retour du service de casse-croûte sur place, diversification de l’offre d’activités, développement de nouveaux produits promotionnels, multiplication des opportunités d’affaires en offrant des forfaits avec encore plus de partenaires régionaux, ouverture aux collaborations avec les promoteurs intéressés à offrir des activités à la plage et sur le camping, particulièrement en soirée.

CAMPING

Avec l’arrivée de nouvelles normes environnementales à l’été 2020, le projet s’était retrouvé dans une impasse. Loin de se décourager, Patrick Noël, directeur et chargé de projet, et son équipe n’ont pas baissé les bras : «Il faut voir les contraintes comme des occasions de faire mieux, de voir les choses différemment et saisir ces opportunités afin d’imaginer un concept unique qui saura nous démarquer.» Accompagnée par des professionnels, l’équipe de travail a élaboré pendant la saison hivernale, un nouveau plan adapté aux particularités environnementales et en harmonie avec le milieu destiné à accueillir les nouveaux emplacements. Une section sera d’ailleurs prochainement ajoutée sur le site Web campingplagepohenegamook.com afin de présenter le plan directeur et les grandes lignes du projet.

Un assouplissement dans la réglementation a permis à l’équipe du Camping Plage d’obtenir, en mai dernier, l’autorisation de procéder à l’électrification d’une partie du camping actuel. Ce sont donc 47 emplacements sur un total de 80 qui offriront, à l’été 2022, le service d’électricité.

«Nous travaillons actuellement sur une solution qui pourrait nous permettre de régler le problème d’alimentation en eau potable. Les démarches sont très encourageantes», selon Patrick Noël qui conclut : «Dès que nous aurons une solution permanente sécuritaire et à un coût raisonnable, nous pourrons procéder rapidement avec l’ajout de 20 nouveaux emplacements trois services qui seront situés à proximité de la plage. Ce sera un atout majeur pour notre camping et pour la plage.» Un dossier à suivre!