Une grande corvée par les élèves de l’École secondaire de Trois-Pistoles

C’est sous un ciel gris et quelques averses que les élèves finissants de l’École secondaire de Trois-Pistoles avaient comme mission de ramasser les déchets accumulés dans la ville de Trois-Pistoles.

À l’aide des gants réutilisables gentiment financés par l’organisme Univers Emploi, les élèves se sont divisés en 4 équipes et ont sillonné les rues pendant l’après-midi du mardi 19 octobre. Leur dévouement et leur minutie ont permis de récolter au total 243 livres de déchets et de recyclage.

Cette corvée a été organisée par L’Escouade Verte du Comité environnement de l’école qui planifiera d’autres activités pour l’environnement au cours de l’année.