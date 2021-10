Deux années de service public pour Maxime Blanchette-Joncas

Élu pour la première fois le 21 octobre 2019, Maxime Blanchette-Joncas souligne ses deux années de service public à titre de député de Rimouski – Neigette – Témiscouata – Les Basques.

«Au cours des deux dernières années, j’ai eu l’immense privilège de représenter la population de Rimouski – Neigette – Témiscouata – Les Basques et de défendre ses intérêts à la Chambre des communes», déclare le député.

La crise sanitaire planétaire ayant cours depuis le début de l’année 2020 a évidemment marqué le premier mandat de M. Blanchette-Joncas. «C’est certain que ce contexte particulier a constitué un défi supplémentaire de taille. Personne ne l’avait vu venir. En revanche, cette adversité a contribué à faire de ce mandat une expérience extrêmement enrichissante. Pendant les premières semaines de la crise, mon équipe et moi avons notamment réussi à rapatrier de l’étranger près d’une soixantaine de nos compatriotes», souligne M. Blanchette-Joncas.

«En dépit de ces bouleversements, j’ai travaillé assidûment pour être à la hauteur des importantes responsabilités qu’on m’a confiées. Avec le concours de mon équipe et de mes collègues du Bloc Québécois, je suis fier des gains que nous avons faits pour le Bas-Saint-Laurent et pour le Québec», ajoute le député. Parmi ses réalisations marquantes, M. Blanchette-Joncas mentionne l’octroi de près de 5 M$ pour la rénovation et l’agrandissement des théâtres du Bic et de Saint-Fabien, des institutions assurant le rayonnement culturel de la région. Il souligne aussi les investissements massifs visant à garantir l’accès à internet haute vitesse pour tous, l’octroi de compensations financières aux producteurs agricoles sous le système de la gestion de l’offre, la publication d’un plan vert visant à maximiser le développement de la filière forestière et le lancement de l’Opération Résistance, qui vise à mobiliser la population pour le maintien des services fédéraux en région.

«L’exercice électoral du mois passé a donné l’occasion à la population de se prononcer sur ce premier mandat. Les résultats ont témoigné avec conviction de la confiance réitérée de mes concitoyens envers le Bloc Québécois. J’accueille avec humilité et reconnaissance la confiance renouvelée de mes concitoyens pour ce nouveau mandat qui sera caractérisé par la relance postpandémique. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même pour servir avec fierté et rigueur les citoyens de la circonscription et porter la voix du Bas-Saint-Laurent et du Québec à Ottawa», conclut M. Blanchette-Joncas.

Le 22 novembre prochain marquera l’ouverture de la première session de la 44e législature de la Chambre des communes, à Ottawa.