Une formule mixte pour les journées annuelles de découverte du Collège Notre-Dame

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup renouvelle en 2021 la formule mixte mise en place l’an dernier pour ses journées de découverte et de visite à l’intention des élèves de 6e année et de leurs parents, une initiative qui remplace la traditionnelle journée «portes ouvertes».

Cette activité se transpose notamment dans l’univers numérique à travers différents contenus d’information déployés dès le 25 octobre. En attendant le nouveau site Web du Collège, un microsite permet aux jeunes et aux parents de mieux connaître le fonctionnement, les services, les options et les programmes disponibles au Collège. Ils peuvent y explorer les multiples facettes du Collège à leur rythme à travers des vidéos, des capsules d’information et des témoignages de partenaires du Collège.

Ce microsite permet aussi aux parents de s’inscrire aux visites guidées des installations du Collège, qui auront lieu en personne le samedi 13 novembre, et d’inscrire leurs enfants à la traditionnelle activité d’évaluation des connaissances qui aura également lieu en personne le samedi 27 novembre, au Collège. Les parents qui souhaiteraient le faire dès maintenant peuvent également joindre Annie Viel par téléphone au 418 862-8257 ou par courriel à [email protected]

En complément, les parents intéressés peuvent aussi participer à une présentation et des échanges numériques en direct sur Zoom avec les membres de la direction du Collège, le mercredi 3 novembre, à 19 h 30. Le lien Internet permettant de prendre part à cette rencontre sera divulgué ultérieurement dans le microsite Web et sur la page Facebook du Collège Notre-Dame.

Pour le directeur général du Collège, Guy April, cette formule expérimentée l’an dernier en période de confinement présente plusieurs avantages. Elle facilite l’accès à l’information concernant le Collège en tout temps, selon l’horaire et la fréquence qui conviennent le mieux aux jeunes et aux parents. Elle simplifie aussi la gestion des inscriptions à l’activité d’évaluation des connaissances et à la visite physique du Collège. De plus, la présentation Zoom en ligne peut toucher un plus vaste public dans l’Est-du-Québec.

Célébrant cette année son 50e anniversaire, le Collège Notre-Dame propose une alternative éducative régionale bénéfique pour la communauté, les entreprises et les organismes, sur les plans socioéconomique, sportif, culturel, artistique et social. Il est le seul établissement d’enseignement secondaire autonome à but non lucratif à l’est de La Pocatière desservant le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

Réputé pour sa tradition d’excellence et d’innovation, le Collège présente chaque année un des meilleurs taux québécois de persévérance scolaire et de réussite aux examens ministériels. En 2021-2022, il accueille plus de 570 élèves, dont quelques dizaines de l’extérieur de la région immédiate de Rivière-du-Loup.