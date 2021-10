De l’aide additionnelle pour des institutions muséales

Le Musée du Bas-Saint-Laurent et le Manoir seigneurial Fraser de Rivière-du-Loup font partie des huit institutions muséales du Bas-Saint-Laurent qui reçoivent une aide financière additionnelle du ministère de la Culture et des Communications.

Ainsi le Musée du Bas-Saint-Laurent s’est vu accorder une somme supplémentaire de 40 000 $. Pour sa part, le Manoir seigneurial Fraser obtient un montant de 16 500 $. Au total, 271 500 $ sont remis à huit institutions muséales du Bas-Saint-Laurent.

C’est la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, qui a confirmé ces annonces au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. À travers le Québec, ce sont 112 institutions qui bénéficient de cette aide supplémentaire s’élevant à près de 4,5 M$, alors que l’aide totale qui leur est accordée en 2021-2022 totalise plus de 26 M$.

«Les musées sont des gardiens précieux de l’identité et de la mémoire du Québec et ils offrent aux citoyens un accès privilégié à la culture. Par leur présence dans toutes les régions, ils contribuent significativement à la vitalité culturelle de nos communautés et nous font découvrir ce qui a façonné notre histoire et notre fierté. C’est pourquoi nous appuyons les actions de nos institutions muséales dans le déploiement d’une offre toujours plus stimulante et riche», a souligné la ministre Nathalie Roy.