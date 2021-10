Entrave de la rue Fraser ce jeudi 21 octobre

Une entrave complète de la rue Fraser prendra place à compter de ce jeudi 21 octobre, légèrement à l’est de l’intersection avec la rue des Cèdres. Les travailleurs s’installeront à compter de 8 h 30, afin de d’abord laisser s’écouler le trafic matinal.

Un court détour empruntera les rues des Cèdres, des Épinettes et Saint-Pierre. Les commerces situés dans la section entravée de la rue Fraser demeureront accessibles en circulation locale, depuis l’intersection avec la rue Saint-Pierre.

Le chantier permettra notamment de mettre en place une tranchée électrique et des bases de béton, en vue d’installer d’ici quelques semaines un arrêt permanent à l’intersection des rues Fraser et des Cèdres, dans tous les sens de circulation. Faisant suite à des demandes citoyennes et une étude de la commission des Transports et des Déplacements, cette nouvelle signalisation entend entre autres établir un trajet piétonnier sécuritaire entre la rue Fraser et le secteur commercial du boulevard de l’Hôtel-de-Ville.

La Ville remercie les usagers de la route de leur habituelle collaboration et les invite à la prudence et à la vigilance aux abords des chantiers.