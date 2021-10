La Finale des Jeux du Québec à la recherche de 2000 bénévoles

À moins de cinq mois du coup d’envoi de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022, le Comité organisateur (COFJQ – 2022) lance sa campagne de recrutement des bénévoles terrain. Pas moins de 2000 bénévoles sont recherchés pour prêter main-forte durant l’événement, afin de créer une formidable expérience pour les 3000 jeunes athlètes et les entraîneurs, missionnaires et officiels provenant des quatre coins du Québec qui se retrouveront chez nous durant la semaine de relâche.

Pour relever ce défi de taille, le COFJQ – 2022 lance une grande campagne promotionnelle, mettant en lumière cinq bénévoles-vedettes aux profils variés. Avec le slogan Viens jouer avec nous!, ces cinq porte-parole engagés souhaitent inspirer les citoyens des MRC de Rivière-du-Loup et du Kamouraska à sauter dans l’aventure avec eux.

Amélie Drapeau, Louperivoise de 18 ans, est étudiante en menuiserie-charpenterie au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, mais aussi motocycliste et pompière. Aimant sortir de sa zone de confort, elle s’engage pour la Finale afin d’aider les jeunes athlètes à se dépasser. Elle fait partie d’une des équipes de bénévolat intergénérationnel de la Finale.

Marie-Ève Ouellet est une figure bien connue du milieu sportif et scolaire. Directrice adjointe et responsable des programmes de sport-études à l’École secondaire de Rivière-du-Loup et directrice générale de l’Association de soccer de l’Est-du-Québec (ARSEQ), elle a à cœur de transmettre sa passion aux plus jeunes. Elle est bénévole pour la Finale par amour du sport.

Le Dr Jean-Philip Hudon-Dionne pratique la chiropratique dans son cabinet de Cacouna. Par son intérêt pour la pratique d’activités sportives, il a acquis au fil de sa carrière des compétences spécifiques à l’application des soins chiropratiques auprès d’une clientèle sportive et aux blessures pouvant y être associées. Durant la Finale, il sera chiropraticien en chef au sein du secteur des services médicaux, afin de faire profiter la communauté de son expertise.

Ghislain Côté, retraité (hyper)actif de 66 ans, comble ses temps libres en s’engageant bénévolement pour diverses causes. Il collabore avec le COFJQ – 2022 depuis le lancement du projet de bénévolat intergénérationnel en septembre 2020. Depuis mai 2021, il soutient l’équipe de la mobilisation en accompagnant Lou dans ses sorties et en gérant les points de vente de la loterie-bénéfice.

Christian Lagacé vit à Saint-Pascal, où il est très actif dans le milieu du hockey. Puisque le centre sportif de sa ville accueillera notamment les compétitions de hockey féminin durant la Finale, il a naturellement désiré s’engager pour donner un coup de pouce sur la glace au mois de mars.

TOUTES LES RAISONS SONT BONNES

Dès le 20 octobre, les visages et les voix de ces cinq bénévoles seront notamment à l’honneur dans des publicités télé diffusées sur CIMT et les réseaux sociaux, dans des messages radios sur les ondes de CIEL-FM et sur des panneaux installés aux entrées des villes de Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et La Pocatière.

«L’engagement bénévole est une des clés du succès de notre Finale. Avec cette campagne, nous cherchons à propager une vague d’enthousiasme dans les deux MRC et à donner le goût aux citoyens de s’engager eux aussi à nos côtés. Que ce soit par amour du sport, pour faire rayonner notre beau coin de pays, pour découvrir les coulisses d’un événement de très grande envergure, pour enrichir son CV ou encore pour vivre une incroyable aventure humaine, toutes les raisons sont bonnes pour bénévoler pour la Finale!», indique Christian Pelletier, coprésident du conseil d’administration du COFJQ – 2022.

Durant la Finale, les bénévoles se verront confier toutes sortes de missions spéciales sur le terrain, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il y en aura pour tous les goûts, selon les compétences et les envies de chacun. Les intéressés sont invités à s’inscrire dès maintenant à l’adresse jeseraibenevole2022.com. En remplissant le formulaire d’inscription, ils pourront indiquer les secteurs d’activité et les sites qui les intéressent le plus et donner leurs disponibilités. Un agent aux ressources bénévoles les contactera pour la suite.

LA FINALE AU CENTRE COMMERCIAL

Afin de faciliter le contact avec les citoyens, donner encore plus de visibilité à la Finale et pouvoir accueillir et renseigner les badauds, le COFJQ – 2022 prend ses quartiers au Centre commercial Rivière-du-Loup à compter d’aujourd’hui. Située à proximité de l’entrée, La Chambre des joueurs sera ouverte du mercredi au dimanche et servira principalement au recrutement et à l’accréditation des bénévoles, ainsi qu’à la vente d’adhésions au Fan Club, de billets de loterie et d’objets promotionnels de la Finale.

Ce nouvel espace est le fruit de l’entente signée entre le COFJQ – 2022 et le Centre commercial Rivière-du-Loup, qui devient un partenaire officiel «argent» de la Finale. En vertu de cette entente, le Centre commercial Rivière-du-Loup s’engage à fournir une commandite d’une valeur de 50 000 $ en services. Cela inclut notamment le prêt du local commercial jusqu’en 13 mars 2022 et d’un espace de stationnement de 350 à 400 places pour les bénévoles durant la Finale.