Le litre d'essence passe au-dessus de 1,50 $ dans la région

Les automobilistes de la région ont eu toute une surprise ce mardi 19 octobre, alors que de nombreux détaillants affichent maintenant le litre d'essence au-dessus de la barre de 1,50 $. La hausse a notamment été remarquée dans le secteur de Saint-Antonin et à Rivière-du-Loup.

Présentement au Bas-Saint-Laurent, le prix moyen à la pompe (1,49.1$) est inférieur au prix réaliste de CAA-Québec, fixé à 1,54.8 $ par litre. Ce prix est calculé, selon le site Web, «en fonction de l’indicateur quotidien du coût d’acquisition et de la marge au détail moyenne établie par CAA-Québec au cours des 52 dernières semaines».

D'après les données de la Régie de l'énergie du Québec, le prix du litre d'essence se chiffrait en moyenne à 1,49.4$ dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, lundi et mardi. C'est dans le secteur de Montréal où les prix oscillaient entre 1,53 $ et 1,56 $ le litre au début de la semaine.

Au cours de la dernière année, le prix moyen affiché à la pompe selon la Régie de l'énergie du Québec est de 1,27.9 $ par litre pour la MRC de Rivière-du-Loup.

Depuis hier, le cout minimal d'acquisition, soit le prix à la rampe de chargement de Montréal (prix de gros) le plus bas est passé de 0,93.5 $ à 0,95.4 $, faisant ainsi reculer la marge de détail estimée de 0,01.9 $ par litre, en se basant sur le cout affiché à la pompe de 1,49.4 $.

L'augmentation du prix de l'essence a non seulement entraine des conséquences pour les usagers de la route, mais elle a aussi des répercussions sur les couts d'expédition et de livraison.