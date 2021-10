Forte demande pour la vaccination contre la grippe

La première journée de prise de rendez-vous pour la vaccination contre la grippe a été un succès au Bas-Saint-Laurent. Un total de 5950 personnes ont réservé une place durant la journée d’hier, soit 86,7% via le site grippe.cisssbsl.com et 13,3% par téléphone au numéro 1-866-445-0601. Évidemment, il est toujours possible de prendre rendez-vous par internet ou alors par téléphone, du lundi au vendredi entre 8h et 20h.

La vaccination antigrippale est gratuite et fortement recommandée pour les clientèles suivantes, soit les personnes âgées de 75 ans et plus, les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse ainsi que les enfants de 6 mois et plus et les adultes vivant avec une maladie chronique comme le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, une maladie des poumons ou une maladie des reins. Elle est également accessible aux proches et aidants naturels des personnes vulnérables et aux travailleurs de la santé.

Chaque automne, ce sont près de 34 000 personnes qui se font vacciner contre la grippe au Bas-Saint-Laurent. Enfin, il est important de savoir que le vaccin contre la COVID-19 ne protège pas contre l’influenza.

