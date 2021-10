Les pompiers de la Ville de Rivière-du-Loup solidaires de leurs confrères montréalais

La Ville de Rivière-du-Loup et son Service de sécurité incendie adressent leurs plus sincères condoléances à la famille du pompier Pierre Lacroix, aux membres de sa brigade incendie, à la Ville de Montréal et à ses citoyens, à la suite de son décès survenu au cours d’un sauvetage nautique.

En signe de respect et d’hommage, la Ville place le drapeau du Service de la sécurité incendie en berne, jusqu’au jour des funérailles. Le directeur du Service de sécurité incendie, Éric Bérubé souligne que «les pompiers font tous partie d’une grande famille. L’ensemble d’entre nous a une pensée sincère et profonde pour nos confrères du Service de sécurité incendie de Montréal et tient à rendre hommage à un pompier qui a tout donné pour sauver des vies.»