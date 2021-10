Assermentation officielle du maire de Témiscouata-sur-le-Lac

C’est lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 18 octobre dernier que Denis Blais est devenu officiellement maire de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, alors que se tenait son assermentation.

Denis Blais se dit extrêmement fier d’avoir été élu au poste de maire de Témiscouata-sur-le-Lac. «J’accepte ce mandat avec beaucoup d’humilité. Les quatre années à venir seront extrêmement importantes pour l’avenir de notre développement. Cette année, tout près de 40 millions de dollars en demandes de permis ont été accordées, les développements immobiliers et industriels n’ont jamais été aussi importants et la santé financière de la Ville se porte très bien avec une augmentation considérable de notre valeur foncière au cours des dernières années. Les familles et les investisseurs sont intéressés à venir s’installer chez nous et cette réalité doit demeurer si on veut prospérer comme communauté. Ceci dit, il faut absolument maintenir ce climat positif et travailler ensemble pour l’avancement de notre magnifique ville, car ensemble, nous irons plus loin», a-t-il expliqué.

Par la même occasion, la présidente d’élections et directrice générale de la Ville de Témiscouata-sur-le- Lac, Chantal-Karen Caron, a procédé également à l’assermentation des candidats élus sans opposition le 1er octobre dernier, soit Jean-Marc Beaudoin et Rémi Dumont, respectivement conseillers au poste du district 2 et au poste du district 3.

C’est en présence des membres de leur famille que les candidats ont prêté serment officialisant ainsi leur mandat pour les quatre prochaines années.