Du champ au marché : une 12e saison réussie pour le Marché public Lafontaine

Le Marché public Lafontaine est fier d’avoir complété avec succès sa 12e saison d’activités sous la thématique «Du champ au Marché». Encore une fois cette année, petits et grands étaient au rendez-vous chaque samedi pour faire le plein de produits frais cultivés par des gens passionnés d’ici.

Les producteurs interrogés quant au bilan de leur saison se disent heureux, malgré les restrictions sanitaires. L’engouement pour l’achat local et les produits de qualité ne cesse de croître depuis les deux dernières années, ce qui réjouit les exposants. «Normalement, par les années passées, nous voyons une baisse de l’achalandage et des ventes à partir de la rentrée scolaire, ce qui n’a pas été le cas cette année. La réponse était là, ce qui a augmenté nos ventes», explique Édith Deschênes, propriétaire de Les jardins d’Édith de Saint-Modeste.

«Nous avons connu une augmentation de l’ordre de 15% cette année, ce qui est excellent!», rapporte Gaston Naurmand Dupont de la Bergerie Du Pont à Saint-Antonin. Grâce aux commentaires positifs de ses membres, le marché public se dit choyé de pouvoir participer au développement économique de la région grâce à son apport à la croissance des entreprises agroalimentaires d’ici.

Le marché est également heureux d’avoir pu contribuer à faire briller la belle région. Les touristes étaient également présents cette année, afin de découvrir la richesse gourmande du territoire. Selon Elyane Côté, porte-parole de Tourisme Rivière-du-Loup, les gens désiraient valider l’existence d’un marché public sur le territoire, afin de planifier leurs vacances. «De plus en plus de gens font du tourisme gourmand. Le marché public leur permet en plus de rencontrer les producteurs», a-t-elle ajouté.

Une belle visibilité qui permet également aux entreprises avoisinantes d’en profiter. Questionnée sur le sujet, Raphaëlle Côté, propriétaire de Coco Latté, confirme que la saison estivale du marché public a été favorable pour son entreprise. «Cela m’entraîne une visibilité réelle et beaucoup de take out», a-t-elle exprimé. Même sentiment du côté du Café l’Innocent. «Nous voyons les gens entrer avec leurs sacs remplis de produits frais pour venir se reposer autour d’un café ou d’un bon repas»

C’est donc avec un sentiment de mission accomplie que le marché remercie tous ses visiteurs, samedi après samedi. Sans leur désir réel de manger autrement et d’ajouter les produits de la région dans leur assiette, le Marché public Lafontaine ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. La population est invitée le 18 décembre prochain, pour le marché de Noël.