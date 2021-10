C’est le retour de la vaccination contre la grippe

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le retour de la campagne de vaccination contre la grippe. Il est possible dès maintenant de prendre rendez-vous via le site internet grippe.cisssbl.com ou par téléphone au 1-866-445-0601, du lundi au vendredi entre 8h et 20h.

La vaccination contre la grippe est gratuite et fortement recommandée pour les clientèles suivantes : les personnes âgées de 75 ans et plus, les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse ainsi que les enfants de 6 mois et plus et les adultes vivant avec une maladie chronique comme le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, une maladie des poumons ou une maladie des reins. Elle est également accessible aux proches et aidants naturels des personnes vulnérables et aux travailleurs de la santé.

Chaque automne, ce sont près de 34 000 personnes qui se font vacciner contre la grippe au Bas-Saint-Laurent. Il est important de savoir que le vaccin contre la COVID-19 ne protège pas contre l’influenza. Par ailleurs, le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que la vaccination contre la grippe débutera sous peu pour les résidents des CHSLD et qu’elle va se poursuivre jusqu’au 30 octobre. Ses équipes visiteront ensuite les résidences pour les personnes âgées (RPA) et les ressources intermédiaires (RI) du 1er au 15 novembre.

Il est important de noter que les cliniques de vaccination antigrippale pour la population se tiendront dans les huit sites de vaccination contre la COVID dans les MRC de même que dans quelques sites secondaires.

Rivière-du-Loup : local de l’ancien commerce Meubles Réal Levasseur, 280, boulevard de l'Hôtel de Ville Rivière-du-Loup; Pavillon de l'Amitié 140, rue St-Jean-Baptiste L’Isle-Verte; Salle Ray Réfrigération de l’édifice Alcide-Ouellet (ancienne église), 185, rue Principale Saint- Cyprien; Centre communautaire Innergex Viger-Denonville, 220, rue du Couvent Saint-Épiphane.

Témiscouata : Église catholique Saint-Mathias 829-A, rue du Centre Témiscouata- sur-le-Lac; Centre communautaire 515, rue de la Briquette Dégelis; Salle municipale 150, rue Saint- Joseph Squatec; Centre communautaire Lionel Charest 524, rue de la Fabrique Pohénégamook (Sully).

Les Basques : Centre culturel 145, rue de l'Aréna Trois- Pistoles; Salle du Club des 50 ans et plus 2, rue Place Parent Saint-Jean-de-Dieu.

Kamouraska : Centre municipal de Saint-Philippe- de-Néri 12, côte de l'Église Saint- Philippe-de-Néri; Centre Bombardier 600, 9e Rue Boulevard Desrochers La Pocatière; Salle Robert Côté 470, rue Notre-Dame Saint-Pascal.