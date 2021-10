Manifestation de clôture de la Marche mondiale des femmes : les droits des femmes autochtones à l’avant-plan 

Plusieurs rassemblements étaient prévus à travers le Québec pour clôturer la 5e action de la Marche mondiale des femmes, ce dimanche 17 octobre. Au Bas-Saint-Laurent, plus de 200 personnes se sont réunies à Cacouna, sur le site sacré de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, afin de rappeler l’urgence d’agir face aux discriminations, injustices, meurtres et disparitions des femmes, plus particulièrement celles touchant les femmes autochtones à travers le Canada.

Le respect des droits des femmes et des filles autochtones est l’une des grandes revendications qui ont été portées par la Coordination du Québec de la MMF (CQMMF) au cours des derniers mois. Le regroupement féministe demande d’ailleurs des mesures concrètes pour protéger les femmes autochtones au quotidien.

À Cacouna, une manifestation, laquelle comprenait des chants et danses traditionnelles, a été tenue pendant une trentaine de minutes. L’événement a été mis sur pied par la Tables Table de concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent, en collaboration directe avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, dans le respect des consignes sanitaires.

«Résistons pour vivre – Marchons pour transformer», ont notamment scandé les participants et participantes, faisant référence au thème de la 5e action de la Marche mondiale des femmes (MMF), un mouvement émancipateur né au Québec en 2000.

Pour sa 5e action en 2020, les revendications de la Marche mondiale des femmes s‘articulaient autour de cinq grandes thématiques : les violences faites aux femmes, la pauvreté, les droits des femmes autochtones et des femmes immigrantes et racisées, ainsi que la justice climatique. Elles sont le fruit d’un travail de consultation entamé en 2018 qui a sollicité une quarantaine d’organisations québécoises.

L’événement national de clôture de la Marche mondiale des femmes 2020, au Québec, devait avoir lieu l’automne dernier, mais il a été repoussé à cette année – et remplacé par des activités régionales – en raison de la pandémie.

Plus de détails suivront...