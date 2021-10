Rivière-du-Loup a officiellement un nouveau maire

Élu sans opposition le 1er octobre dernier, le conseiller sortant du district de la Rivière, M. Mario Bastille, est devenu officiellement aujourd’hui le 32e maire de Rivière-du-Loup, au terme d’une courte cérémonie d’assermentation tenue cet après-midi.

C’est la greffière de la Ville, Me Caroline Desjardins, qui a procédé à l’assermentation en bonne et due forme vers 16 h, en compagnie de la mairesse sortante, Mme Sylvie Vignet, et du directeur général, M. Denis Lagacé.

Malgré son entrée officielle en fonction, M. Bastille terminera son mandat de directeur général de l’organisme Transport Vas-Y et exercera son rôle de premier magistrat à temps plein dès le 7 novembre, date à laquelle les résultats de l’élection dans le district de la Plaine seront connus, ce qui viendra compléter le conseil municipal.

Quant aux conseillers sortants Steeve Drapeau et Nelson Lepage, ainsi qu’aux nouvelles conseillères Chantal Amstad et Édith Samson et au nouveau conseiller Carl Thériault, tous élus par acclamation, ils ont été assermentés le 5 octobre dernier, au lendemain de la dernière séance régulière du conseil municipal présidée par Mme Vignet.