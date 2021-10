Entraves majeures successives ce lundi sur la rue Saint-Paul, le boulevard Armand-Thériault et la rue Lafontaine

La Ville de Rivière-du-Loup tient à informer les citoyens que des entraves prendront successivement place ce lundi 18 octobre sur la rue Saint-Paul, le boulevard Armand-Thériault puis la rue Lafontaine.

L’opération permettra de paver les sections laissées temporairement sur le gravier, entre autres à la suite de travaux de réfection de conduites. La Ville vient tout juste de recevoir la confirmation de disponibilité de l’entrepreneur, lui permettant de parachever les travaux.

Les sections seront pavées les unes après les autres, afin de n’entraver qu’un secteur de la ville à la fois, et des signaleurs et de la signalisation redirigeront les usagers de la route. Naturellement, puisque la majorité des entraves prendront place sur des artères au fort débit de circulation, des ralentissements sont à prévoir et les citoyens sont invités à prévoir quelques minutes supplémentaires pour leurs déplacements ce lundi.

La Ville remercie les usagers de la route de leur habituelle collaboration et les invite à la prudence et à la vigilance aux abords des chantiers.