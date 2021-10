Le retour de l’Halloween à La Pocatière… c’est magique!

C’est sous le thème L’Halloween à La Pocatière... C’est magique! que la Ville de La Pocatière présente la 15e édition de cette grande fête automnale. La programmation s’étendra du 27 au 31 octobre prochain dans différents sites de la Ville.

Encore une fois cette année, la Ville est heureuse d’accueillir Marto Napoli à titre de porte-parole de l’événement. Son enthousiasme et sa folie seront assurément un ajout majeur.

Alors que l’année 2021 demeure une année un peu spéciale, la Ville a dû, à regret, annuler son grand rassemblement sur la 4e avenue Painchaud, compte tenu des mesures sanitaires toujours en place. Toutefois, la programmation 2021 demeure inclusive avec ses activités diversifiées et multigénérationnelles.

Les festivités débuteront par la tournée des résidences pour aînés. La chanson française sera à l’honneur puisque Jeape Careno prêtera sa voix aux plus grandes chansons de Joe Dassin. La clientèle étudiante et les adultes ne seront pas en reste avec le spectacle de Laurence Nerbonne présenté à la Salle André-Gagnon. Au prix de 20 $, les billets seront en vente à partir du jeudi 14 octobre chez Uniprix et à l’hôtel de ville de La Pocatière. Un spectacle pour enfant, Poussière la Sorcière, viendra clôturer la programmation le dimanche 31 octobre à 15 h, à la salle Desjardins du Centre Bombardier.

En plus de tout cela, il y aura également le Hallow party sur glace, des contes pour petits et grands, des jeux gonflables, une soirée Loup-Garou, et plus encore. Une mention particulière pour l’activité Une brèche sur un monde parallèle présente par Cent Mille Lieux à la Montagne du Collège et qui permettra aux participants de découvrir des personnages étranges. Le point culminant demeure le feu d’artifice qui aura lieu le 30 octobre à 21 h. Cette année, le feu a été conçu pour être vu à plus d’un kilomètre à la ronde, alors certains Pocatois pourront vivre cette activité à la maison s’ils le désirent.

Le spectacle pyrotechnique sera précédé, pour les gens de La Pocatière, d’un circuit de distribution de bonbons dans les principales artères de la Ville. Les gens sont invités à demeurer le plus possible devant leur propriété pour accueillir le cortège, afin d’éviter les rassemblements. Les enfants doivent, évidemment, être déguisés s’ils désirent recevoir des bonbons. Le DG Mini-Marshmello sera également de la partie.

Il est important de noter que la collecte de bonbons habituelle dans les rues de la Ville aura lieu le 31 octobre, après le spectacle de Poussière la Sorcière. Le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière assurera la sécurité des petits diables, monstres et super héros, de 16 h à 20 h.

La Ville invite ses habitants à consulter le dépliant pour l’ensemble de la programmation détaillée sur le site web de la Ville de La Pocatière, ainsi que la page Facebook L’Halloween à La Pocatière pour suivre l’évolution des activités.