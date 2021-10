La Grande marche le 16 octobre prochain à Témiscouata-sur-le-Lac:  Une marche, un nouveau destin!

Après l’édition virtuelle de l’an dernier, La Grande marche de Témiscouata-sur-le-Lac, encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie, est de retour. La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac fait partie des 89 villes et municipalités québécoises qui acceptent de tenir cet événement qui entraîne les marcheurs sur un circuit amusant, accessible à tous et gratuit, d’une longueur d’environ 2 kilomètres.

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac est fière de s’associer au Grand défi Pierre Lavoie et à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec pour la tenue de cet événement. La Grande marche est prévue au Parc Clair Soleil, le 16 octobre prochain, avec un départ en continu de 13 h à 15 h. Les participants auront droit à un parcours surprenant et inspiré du jeu « Destin », rempli de défis, de performances artistiques et de plusieurs autres surprises! Une collation sera servie aux marcheurs à la fin de l’événement.

Les participants sont invités à s’inscrire gratuitement sur le site onmarche.com/walk/60 pour vivre l’expérience ensemble, profiter de différentes fonctionnalités, dont le partage de photos et le visionnement de vidéos d’entraînement, et courir la chance de gagner l’un des 50 manteaux Grand marcheur.

À noter que la rue du Centre sera transformée en rue à sens unique pour l’occasion.