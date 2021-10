Octobre animé à Rivière-du-Loup

Les familles et les citoyens auront de quoi se mettre sous la dent ces prochaines semaines, alors que le Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup dévoile sa programmation.

Dès cette fin de semaine, la Ville invite les citoyens à bouger pour leur santé en participant à la Grande marche Pierre Lavoie. Devenu une tradition à Rivière-du-Loup, ce défi annuel propose de marcher 5 km seul ou en famille. Un départ aura lieu au parc du Campus-et-de-la-Cité le samedi 16 octobre, dès 9 h, mais il est également possible de se balader à l’endroit de son choix. L’inscription se fait via le onmarche.com.

Pour sa part, la Bibliothèque Françoise-Bédard profite de la Semaine québécoise des bibliothèques publiques, qui se tient du 16 au 23 octobre, pour inviter les familles à participer à son concours de photos La lecture, une histoire de famille! Il suffit de se prendre en photo en train de lire et de transmettre le tout via la page Facebook de l’établissement.

HALLOWEEN

Qui dit octobre dit Halloween et naturellement, la fête des fantômes et sorcières occupe le haut du pavé de la programmation. Les citoyens sont ainsi invités à rivaliser d’originalité et de créativité d’ici le 25 octobre, dans le cadre du concours de décoration de maison. Pas moins de 150 $ en chèques-cadeaux sont en jeu.

Le 29 octobre, la série de bricolages pour 4 personnes de la bibliothèque, L’affaire est dans le sac, se consacrera au thème des monstres. Le concept est simple : sur réservation d’ici le 27 octobre, la bibliothèque prépare un sac comprenant tout le matériel nécessaire pour réaliser un bricolage de la maison. L’activité comprend même un conte en ligne!

Le 30 octobre, un patinage animé à l’ambiance monstrueuse aura lieu sur la glace du Centre Premier Tech, sur réservation à VilleRDL.ca/MesLoisirs. Grand succès de l’année dernière, La forêt des mystères reprendra vie cet après-midi-là, avec les mêmes stations d’animation qu’en 2020, dont certaines seront bonifiées. Une excellente nouvelle pour les familles qui n’avaient pu s’y inscrire la première fois. Il ne reste que quelques places disponibles.

De son côté, Espace Centre-ville présente Six trouilles les 29 et 30 octobre, un parcours d’énigmes sur la rue Lafontaine inspiré du jeu Clue, avec mystère à résoudre. Plus d’information à www.espacecentreville.com.

La programmation détaillée est disponible au VilleRDL.ca dans la section Événements ainsi que sur la page Facebook du Service loisirs, culture et communautaire. Les animations présentées par la Ville respectent les consignes sanitaires. Pour plusieurs activités, le passeport vaccinal et la carte d’identité seront ainsi demandés. La distanciation de 1 mètre est aussi requise.