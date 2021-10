La Ville de Pohénégamook se dote d’une Politique d’accueil et d’inclusion des nouveaux résidents

En cohérence avec sa vision de développement socioéconomique, la Ville de Pohénégamook pose un jalon de plus dans l’affirmation de son positionnement en tant que destination accueillante et milieu de vie exceptionnel au Bas-Saint-Laurent par l’adoption d’une Politique d’accueil et d’inclusion des nouveaux résidents.

Adoptée lors de la séance du conseil municipal du 4 octobre dernier, cette politique établit les bases d’une approche structurée qui permettra d’attirer, d’accueillir et de favoriser la rétention de nouveaux résidents sur le territoire. Onze objectifs y sont ciblés, touchants différents facteurs d’attractivité et d’inclusion, tels que la famille, l’emploi, la qualité de vie, l’ouverture à la diversité culturelle et l’implication communautaire. Il s’agit du fruit d’un travail collaboratif de plusieurs mois réalisé avec le comité d’accueil local, la MRC de Témiscouata et de nombreux partenaires de la région.

«Cette politique arrive à point. La pandémie et les efforts de la Ville des dernières années ont entrainé une vague migratoire sans précédent à Pohénégamook. Non seulement les transactions immobilières et les demandes de construction de résidences privées ont explosé récemment, mais en parallèle, plusieurs entreprises ont effectué des démarches afin d’attirer des travailleurs étrangers en vue de combler les besoins en main-d’œuvre. Cette conjoncture fait en sorte que de nombreuses personnes s’établissent sur le territoire ou le feront prochainement. Nous tenons à bien les accueillir ainsi qu’à faciliter leur inclusion au sein de la collectivité afin de permettre leur pleine participation à la vie active du milieu», mentionne Simon Grenier, Directeur général

La Ville de Pohénégamook se réjouit de l’adoption de cette nouvelle politique, qui contribuera assurément à faire d’elle un milieu plus inclusif et accueillant. Elle remercie par ailleurs les nombreux partenaires qui ont contribué aux réflexions menant à son élaboration. En terminant, elle invite les citoyens désirant s’impliquer au comité d’accueil local ou devenir parrain d’un nouveau résident à contacter Marilyn Labrecque, agente de développement et communications à la Ville de Pohénégamook au 418 863-7722 poste 4105.

La Politique cible 11 objectifs qui se déclinent en 35 actions, allant de la création de places en garderies, à l’amélioration de l’accès aux logements, en passant par la création d’outils d’information, la mise en place d’une structure de parrainage des nouveaux résidents et par l’organisation d’activités interculturelles.

Elle présente un protocole d’accueil en sept étapes, qui sera mis en œuvre prochainement avec la collaboration du comité d’accueil local afin de s’assurer que chaque nouveau résident reçoive une trousse d’information et bénéficie d’un accompagnement sur mesure en fonction de ses besoins.

La Politique d’accueil et d’inclusion des nouveaux résidents de Pohénégamook peut être consultée à partir du site Internet de la Ville, en suivant le lien suivant : https://bit.ly/3mMExuV