Noël Chez nous dans nos souvenirs en 2021

La pandémie et les difficultés des dernières années auront à nouveau eu raison de l’évènement Noël Chez nous à Rivière-du-Loup en 2021. C’est seulement dans nos souvenirs que nous pourrons voir défiler le Père Noël au centre-ville.

Info Dimanche a reçu la confirmation que l’évènement, tel que les gens l’ont connu avec sa parade, son marché de Noël, etc., n’est pas envisagé en 2021. On ne ferme toutefois pas la porte à une petite activité pour les enfants si les exigences sanitaires de la santé publique le permettent et si des bénévoles sont au rendez-vous.

Si on a pu sauver les équipements et les chars allégoriques après la dissolution du comité organisateur, l’avenir reste toutefois encore très incertain.