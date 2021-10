Bernard Généreux de retour en poste

En théorie, le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux réintègrerait ses fonctions au moment de son assermentation qui aurait lieu dans les prochaines semaines. Toutefois, ce dernier était déjà de retour, en compagnie de son personnel, dans les bureaux de circonscription le 21 septembre, au lendemain des élections où les citoyens et citoyennes du comté lui ont accordé leur confiance avec 50,4 % des votes, soit plus de 11 500 voix devant le candidat qui le suit et avec un taux de participation de 62 %.

En début de semaine dernière s’est tenue une rencontre entre les députés conservateurs du Québec à Ottawa, plus précisément à Stornoway, dans la résidence du Chef de l’Opposition officielle Erin O’Toole.

«Je suis heureux d’être de retour à Ottawa avec tous les membres du caucus, dont une nouvelle venue Dominique Vien qui remplace Steven Blaney dans Bellechasse—Les Etchemins—Lévis. La collaboration est forte et concertée avec les collègues qui, pour la plupart, en sont à leur deuxième, troisième et même quatrième mandat. Ces retrouvailles se sont déroulées harmonieusement et la confiance envers notre chef est sans équivoque», indique le député Bernard Généreux.

Quelques jours avant de prendre la route vers la région de la capitale nationale du Canada, M. Généreux a fait une réaction allergique à un antidouleur administré pour traiter une blessure à l’épaule. Tout à fait remis, il a ensuite pris la route.

«Je suis de retour au boulot après une petite convalescence de quelques jours. Mon équipe et moi sommes prêts à servir la population du comté à 100 % dans nos bureaux de Rivière-du-Loup et Montmagny ou encore, via le téléphone, le courriel ou sur les médias sociaux. Pour moi, il est essentiel que ceux et celles qui ont besoin de nos services y aient accès sans délai», ajoute le député de MLKRDL.

Il est à noter qu’en dehors des congés fériés, les heures d’ouverture des bureaux de Rivière-du-Loup (277, rue Lafontaine) et de Montmagny (6, rue St-Jean-Baptiste Est, bur. 101) sont du lundi au jeudi de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à midi. Les services offerts sont variés et comprennent le traitement de dossiers de Revenu Canada, Immigration et Citoyenneté, les prestations fiscales, la sécurité de la vieillesse et l’assurance-emploi (Service Canada), Anciens Combattants Canada, Passeport Canada et des demandes de certificats lors d’anniversaires. Un soutien est aussi offert pour les demandes de subventions fédérales et le suivi auprès des ministères et/ou des organismes fédéraux.