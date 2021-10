La majorité des membres sondés de la CCMRCRDL en faveur du maintien de la Traverse

Après réception des réponses du sondage et analyse de celles-ci, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) est heureuse de procéder, le 12 octobre 2021, au dévoilement des résultats de sa démarche visant à connaître l’opinion de ses membres sur le dossier de la Traverse de Rivière-du-Loup/Saint-Siméon.

Parmi les faits saillants du sondage, notons que 59 % des répondants ont affirmé vouloir conserver la traverse à Rivière-du-Loup en plus de reconnaître l’importance de ce lien économique à l’année. Autre donnée importante, la plupart de ceux-ci ont clairement indiqué ne pas être assez informés quant aux tenants et aboutissants de ce dossier de la plus grande importance.

Par conséquent, c’est dans son rôle de porte-parole des intérêts de ses membres que la CCMRCRDL défendra et représentera cette position claire du maintien du service de traversier à Rivière-du-Loup.

«Nos actions convergeront à travailler avec et pour nos membres en diffusant de l’information afin de bien les outiller, tout comme d’assurer la représentation de leur position auprès de diverses instances», déclare la présidente-directrice générale, Claudette Migneaut. «Nous sommes convaincus qu’avec l’expertise variée de nos membres, et ce, dans tous les secteurs d’activité, nous serons en mesure d’unir nos idées afin d’avoir une vision commune et ainsi assurer le maintien de ce pôle économique vital pour notre communauté.»

Envoyé de façon électronique auprès de tous les membres de la CCMRCRDL, et conduit par une firme externe de la région, le sondage a obtenu un échantillonnage plus que satisfaisant avec un taux de participation de 57 %. Au total, ce sont plus de 183 répondants qui ont pris part à l’exercice et qui ont émis leurs idées et commentaires à l’égard de ce dossier économique prioritaire pour la CCMRCRDL.

À noter que toutes les questions du sondage sont maintenant disponibles sur le site Internet la CCMRCRDL.