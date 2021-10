Le Kamouraska aux petits soins avec ses nouveaux arrivants

Une activité pour les nouveaux arrivants du Kamouraska s’est tenue le samedi 25 septembre dernier. C’était le troisième événement du genre depuis juin.

L’objectif de ces activités menées par la MRC de Kamouraska et Projektion 16-35, est notamment de réseauter les nouveaux arrivants entre eux, mais aussi de leur faire découvrir le territoire qui est désormais le leur.

«On constate, par leur participation, que les nouveaux résidents sont ici pour créer de nouvelles amitiés et s’impliquer dans la communauté», mentionne Claudel Morin, agente de recrutement et d’attractivité de la main-d’œuvre à la MRC de Kamouraska.

L’activité de samedi dernier a été organisée dans le cadre du Festival des champignons forestiers et fut l’occasion de les initier à la cueillette de champignons, en plus de faire la visite du marché organisé lors du Festival. «Depuis plusieurs années, la MRC et ses partenaires travaillent à la rétention de ses citoyens. De jumeler une activité pour les nouveaux arrivants à un événement d’envergure comme le Festival des champignons forestiers est une excellente initiative», explique Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.

ACTIVITÉS PASSÉES

L’activité du samedi 25 septembre était la troisième organisée en collaboration avec Place aux Jeunes, Projektion 16-35 et la MRC de Kamouraska depuis juin, après un pique-nique en nature et une activité de kayak.

Elles ont permis de rassembler une trentaine de citoyens récemment arrivés, de toutes origines et de tous âges. Les prochaines activités seront communiquées sur la page Facebook des Nouveaux arrivants du Kamouraska.