Lancement du volet scolaire 2022 du Carrousel International du Film de Rimouski

Pour sa 39e édition, le Carrousel International du Film de Rimouski lance son volet scolaire à tous les enseignants et le personnel en milieu scolaire des régions du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. À l’image de la dernière année, cette édition du Carrousel adopte une formule hybride afin de rejoindre le plus d’élèves des régions environnantes, tout en accueillant les Rimouskois en salle.

Du 7 au 25 mars 2022, les classes pourront visionner des programmes de courts métrages en ligne et compléter le cahier d'activités pédagogiques spécialement conçu selon les films présentés. Ces programmes sont accompagnés d’une médiation par un animateur du Carrousel qui permet de belles conversations de groupe sur les enjeux, les thématiques ou les styles cinématographiques présentés dans les courts métrages.

Du 27 mars au 1er avril 2022, les élèves à proximité de Rimouski pourront se déplacer en salle pour vivre une expérience typique du Carrousel. Des représentations par groupe d’âge seront présentées et les élèves auront accès à des films internationaux et québécois qui se distinguent de l’offre cinématographique régulière. Une médiation sur place sera animée par l’équipe du Carrousel et permettra d’approfondir les réflexions des élèves sur les films qu’ils viennent de visionner. De retour en classe, les enseignants auront accès au cahier d’activités pédagogiques pour assurer un réinvestissement des apprentissages.

Il est aussi offert, du 7 au 25 mars 2022 des ateliers en format classe, en ligne ou en présentiel. Les enseignants ont le choix entre trois types d’ateliers, soit la création et la réalisation d’une œuvre, l’analyse et l’appréciation cinématographique, ou les ateliers techniques sur l’univers du cinéma.

Les inscriptions sont maintenant commencées et se terminent le 7 février 2022. Les enseignants peuvent inscrire leurs groupes sur le site web du Carrousel International du Film de Rimouski, dans l’onglet Volet Scolaire.

Toutes les activités sont admissibles aux subventions Culture à l’école et Sorties culturelles en milieu scolaire. Pour plus d’informations sur les tarifs et modalités, il est possible de consulter le site web ou le document offre scolaire détaillé.