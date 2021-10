Rose Gagnon-Yelle récipiendaire d’une bourse d’études récurrente du Fonds Hamelys

Rose Gagnon-Yelle, originaire de Matane et étudiante en Sciences de la nature au Cégep de Rivière-du-Loup, a appris récemment qu’elle était l’une des cinq récipiendaires dans tout le Québec d’une bourse récurrente du Fonds de dotation Hamelys.

Partenaire de la Fondation Desjardins, ce Fonds lui octroiera dès cette année une bourse de 2 000 $ pour terminer ses études collégiales. L’étudiante de deuxième année pourra également profiter d’un montant de 4 000 $, renouvelable annuellement pour un maximum de cinq années, pour ses études universitaires.

«Cette bourse m’aidera grandement pour la suite de mon parcours scolaire, c’est une inquiétude de moins! Je vais pouvoir me concentrer sur mes études et mes implications en me préoccupant moins de l’aspect financier» se réjouit l’étudiante à sa dernière année d’études collégiales. Rose désire poursuivre ses études au baccalauréat en études de l'environnement à l’Université de Sherbrooke. Elle se démarque particulièrement au Cégep par son implication dans divers comités dont la Section Spéciale Socio (3S), le Comité Diversité ainsi que le Mouvement Éco-logique de l’Association générale des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup (AGECRLi).

Créé par les collectionneurs et passionnés d’art contemporain, Danielle Lysaught et Paul Hamelin, le Fonds de dotation Hamelys récompense la motivation et la persévérance d’étudiantes et d’étudiants de la province. Il contribue à diverses initiatives philanthropiques pour plusieurs organisations dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des arts et de l’engagement communautaire.