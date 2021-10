Caty Bérubé, créatrice à succès

Alors que les soirs de semaine sont occupés, que le quotidien roule à toute vitesse et que le temps se fait de plus en plus précieux, les magazines de recettes simples, faciles et délicieuses ont la cote. Derrière certaines de ces réalisations – parmi les plus populaires au Québec – se trouve une entrepreneure originaire des Basques. Une femme d’affaires qui connaît beaucoup de succès dans le monde compétitif et parfois périlleux de l’imprimé.

Caty Bérubé est propriétaire et présidente des Éditions Pratico-Pratiques depuis la fondation de l’entreprise en 2003. La PME emploie aujourd’hui une centaine de personnes et se spécialise dans la création, la confection et l’édition de magazines et de livres dont la mission est de faciliter la diffusion «de contenus parfaitement adaptés» au quotidien des familles. Elle accompagne aussi des marques reconnues en création de stratégies et de contenus.

Son succès est tel que certaines de ses réalisations – pensons au magazine 5-15 – font partie des plus populaires dans les kiosques des épiceries et librairies. Plus de 400 000 personnes, d’ici et d’ailleurs, suivent également ses activités sur ses différentes pages Facebook. Une belle marque de confiance pour une maison d’édition indépendante qui œuvre dans le même domaine que de grandes entreprises médiatiques.

«Quand je m’arrête, je suis fière de tout ce qui a été accompli, fière pour mon équipe, fière pour mes auteurs aussi. Je suis très heureuse également de la qualité des produits et de voir la place qu’ils ont pour nos lecteurs», souligne Caty Bérubé, dans le cadre d’un entretien téléphonique.

«Ma plus belle source de motivation, ça reste leurs témoignages, de savoir que nos produits servent vraiment à quelque chose, qu’ils les aide au quotidien. C’est vraiment ça le plus important.»

CONFIANCE ET CRÉATIVITÉ

Après une jeunesse passée à Trois-Pistoles, Caty Bérubé a quitté son Bas-Saint-Laurent natal pour ses études collégiales et universitaires. C’est d’ailleurs dans la région de Québec – où elle habite toujours – qu’elle a aiguisé sa passion pour les communications et le monde des affaires.

Avec un diplôme en journalisme en poche et une expérience dans la presse écrite, elle s’est rapidement tournée vers le monde du magazine. Un milieu qui l’a séduit par l’esthétisme et les opportunités d’aller au bout de ses idées créatives.

«J’ai travaillé pendant 11 ans comme rédactrice en chef de magazines horticole et de guides pratiques en cuisine, décoration et rénovation. J’agissais alors à titre de sous-traitante pour une maison d’édition de Québec, prenant en charge la production complète des publications», explique la femme d’affaires. «C’est là que j’ai eu la piqure, ou du moins, que j’ai découvert cette passion que j’avais pour le développement de contenus et l’art de vivre.»

Carburant aux projets et aux défis, Caty Bérubé voulait toutefois plonger encore plus loin dans sa créativité. En 2003, elle a fondé sa propre maison d’édition en souhaitant publier des magazines qui lui ressemblent et qui aident les gens au quotidien. Les risques associés à un tel saut, dans un milieu compétitif, occupé par des géants de surcroit, étaient nombreux. Elle avait toutefois confiance en ce qu’elle avait à offrir.

«D’une certaine façon, on était innovateurs», concède aujourd’hui celle qui apprécie revenir régulièrement dans la région, près du fleuve, où elle a un chalet. «On faisait des bookazines, des magazines un peu plus épais. On n’avait pas d’abonnements et on assurait nos revenus que par la vente en kiosques. C’était audacieux parce que c’était à l’envers du modèle d’affaires traditionnel.»

Malgré quelques embuches, les années lui auront donné raison. Les Éditions Pratico-Pratiques s’est imposée par un contenu original, simple et un talent certain pour cibler les besoins et les envies des lecteurs. Son plus gros succès, venu quelques mois après le lancement de l’entreprise, «Je transforme la mélamine» (125 000 exemplaires vendus), en est un bon exemple. Ce numéro répondait à un besoin, et son succès a été une locomotive pour la maison d’édition.

«Depuis le début, on a une mission d’aider les gens dans leur quotidien et je pense que c’est une place qu’on a prise au Québec […] On veut que ce soit accessible, que les gens puissent reproduire ce qu’ils voient assez facilement et qu’ils puissent en tirer une satisfaction et du bonheur», partage la récipiendaires de plusieurs prix entrepreneuriaux.

Aujourd’hui, les Éditions Pratico-Pratiques, c’est 8 magazines et hors-séries parmi les plus lus au Québec, de même qu’un site Web qui accueille plus d’un million de visiteurs uniques tous les mois. Sa branche édition est aussi derrière 7 collections de livre en autoédition et plusieurs livres en collaborations avec des auteurs et personnalités publiques. Plusieurs ouvrages réalisés par l’entreprise figurent aussi régulièrement dans le top 10 des livres les plus vendus au Québec, selon le palmarès Gaspard. Signe que Caty Bérubé a trouvé la recette gagnante.

FAIRE DIFFÉREMMENT

Caty Bérubé attribue son succès à sa capacité de s’adapter et de faire différemment.

L’histoire des Éditions Pratico-Pratiques est celle d’une PME qui ne suit pas les malheurs de l’industrie de l’imprimé, mais qui passe à travers à coups d’ambitions et d’originalité.

«Un des éléments qui a été super important dans l’évolution de l’entreprise, ç’a vraiment été la diversification de notre offre. Il y a 18 ans, on avait une seule collection de magazines, les Je décore, Je cuisine, Je jardine... Ce qui nous a permis de rester en vie et de croitre, ç’a été le lancement de nouvelles marques comme 5-15.»

Encore aujourd’hui, l’entreprise doit toujours être à l’affut des tendances et de ce qui intéresse les consommateurs. L’offre doit constamment être ajustée et des membres de l’équipe ont la mission de dénicher les nouveaux thèmes et sujets à aborder. Cela fait partie du quotidien. «Il faut être très agile, saisir les opportunités rapidement, concède Caty Bérubé qui s’implique toujours pour trouver de nouveaux concepts.

C’est un peu notre marque de commerce depuis le jour 1 de se réinventer constamment et de faire différent de ce qui se fait. On a aussi cette faculté d’être juste au bon moment avec les tendances.»

Avec les années, les Éditions Pratico-Pratiques a également ajouté de nouvelles cordes à son arc, dont l’édition de livres et la création de contenu de marques connues à travers sa propre agence marketing. Tout est aussi fait à l’interne, alors que l’équipe est composée de cuisiniers, stylistes, recherchistes, photographes, caméramans…«Ça nous permet de pousser la qualité au maximum, mais ça nous donne aussi beaucoup de lassitude et de souplesse.»

Même si les défis sont toujours présents, Caty Bérubé croit encore énormément au produit magazine. Une hausse importante des abonnements aux produits des Éditions Pratico-Pratiques, au cours des derniers mois, lui confirme d’ailleurs que les lecteurs souhaitent aussi que l’aventure se poursuive encore longtemps.